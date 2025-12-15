Musica, il trio Hèrmes in concerto a Stoccolma

Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello, e Greta Maria Lobefaro al pianoforte sono le tre musiciste del Trio Hèrmes, che si esibisce a Stoccolma in un evento speciale grazie alla collaborazione tra il Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica e l'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma. L’appuntamento odierno si svolge nel quadro del progetto Giovani talenti musicali nel mondo, promosso da tanti anni dal Cidim, unitamente con l’Accademia Musicale Chigiana e la Fondazione Incontri con il Maestro di Imola, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete delle Ambasciate d’Italia, gli Istituti Italiani di Cultura e i Consolati Generali d’Italia nel mondo. Il programma del concerto prevede le musiche di Ludwig van Beethoven, Dimitrij Shostakovich e Domenico Turi.

''Il Trio Hèrmes si è imposto all’attenzione del panorama musicale nazionale ed internazionale, aggiudicandosi premi e riconoscimenti in virtù di particolarità e qualità artistiche di altissimo livello. Le tre musiciste, pur vantando carriere solistiche e collaborazioni con orchestre e istituzioni di prestigio, hanno capito che insieme riuscivano a conferire maggiore forza e incisività alla loro musica, e da diverso tempo si esibiscono regolarmente in trio in Italia e in altri paesi di tutto il mondo'', spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

''Un ensemble giovane che cattura l’attenzione del pubblico per la bravura, l’intensità e la coralità in ogni esibizione. Un trio con la prospettiva di una grande carriera artistica che accogliamo con immenso piacere e orgoglio in occasione del concerto di Natale che ospitiamo nel nostro Auditorium anche quest’anno'', conclude Francesco Di Lella, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma. Maggiori informazioni sul concerto sono disponibili sul sito del Cidim e su quello dell’Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma.