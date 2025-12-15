circle x black
Cerca nel sito
 

Musica, il trio Hèrmes in concerto a Stoccolma

''Un ensemble giovane che cattura l’attenzione del pubblico per la bravura, l’intensità e la coralità in ogni esibizione"

Musica, il trio Hèrmes in concerto a Stoccolma
15 dicembre 2025 | 19.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello, e Greta Maria Lobefaro al pianoforte sono le tre musiciste del Trio Hèrmes, che si esibisce a Stoccolma in un evento speciale grazie alla collaborazione tra il Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica e l'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma. L’appuntamento odierno si svolge nel quadro del progetto Giovani talenti musicali nel mondo, promosso da tanti anni dal Cidim, unitamente con l’Accademia Musicale Chigiana e la Fondazione Incontri con il Maestro di Imola, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete delle Ambasciate d’Italia, gli Istituti Italiani di Cultura e i Consolati Generali d’Italia nel mondo. Il programma del concerto prevede le musiche di Ludwig van Beethoven, Dimitrij Shostakovich e Domenico Turi.

''Il Trio Hèrmes si è imposto all’attenzione del panorama musicale nazionale ed internazionale, aggiudicandosi premi e riconoscimenti in virtù di particolarità e qualità artistiche di altissimo livello. Le tre musiciste, pur vantando carriere solistiche e collaborazioni con orchestre e istituzioni di prestigio, hanno capito che insieme riuscivano a conferire maggiore forza e incisività alla loro musica, e da diverso tempo si esibiscono regolarmente in trio in Italia e in altri paesi di tutto il mondo'', spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

''Un ensemble giovane che cattura l’attenzione del pubblico per la bravura, l’intensità e la coralità in ogni esibizione. Un trio con la prospettiva di una grande carriera artistica che accogliamo con immenso piacere e orgoglio in occasione del concerto di Natale che ospitiamo nel nostro Auditorium anche quest’anno'', conclude Francesco Di Lella, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma. Maggiori informazioni sul concerto sono disponibili sul sito del Cidim e su quello dell’Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Trio Hèrmes Concerto Musica Stoccolma
Vedi anche
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza