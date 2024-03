Musica, James Blake: "Qualcosa deve cambiare" e lancia una nuova piattaforma streaming

Contro le piattaforme streaming e TikTok, colpevoli di pagare troppo poco la musica svalutando il lavoro degli artisti, arriva a Vault.fm. Ad annunciarne il lancio è il cantante e producer inglese, James Blake, uno degli artisti che - più di tutti - si sta battendo per ridefinire il modo in cui la musica viene distribuita e apprezzata. Questa nuova piattaforma promette di rivoluzionare il rapporto tra artisti e fan, consentendo agli artisti di caricare musica inedita e di stabilire una tariffa mensile per l’accesso a contenuti esclusivi, offrendo così un’alternativa più equa e senza intermediari. Tutto nasce da uno sfogo di Blake su X di qualche settimana fa contro le misere royalties offerte dalle piattaforme di streaming e da TikTok: un sistema di remunerazione che non è sostenibile per gli artisti che desiderano concentrarsi esclusivamente sulla loro arte.

"Dopo i miei tweet - racconta l'artista in un video messaggio - sono stato contatto da alcuni creatori di piattaforme ed era logico unire le forze per trovare una via d'uscita". Per questo, scrive l'artista, "stiamo lanciando Vault.fm per dimostrare che la musica ha un valore intrinseco che va oltre la semplice visibilità. Per la prima volta libererò dal mio archivio musica inedita". La musica, spiega ancora Blake, "non è economica da produrre e volevo aiutare i musicisti a dedicare più tempo alla propria arte". La piattaforma, dunque, è stata costruita rapidamente e si prevede che verranno aggiunte nuove funzionalità nel tempo. L’obiettivo è quello di consentire agli artisti di guadagnare direttamente dalla loro arte, liberandoli dal 'circo' delle visualizzazioni e degli ascolti.

Con Vault.fm, Blake intende offrire un pass nel processo creativo, dando ai fan l’opportunità di accedere a dei contenuti inediti che potrebbero non essere pubblicati per logiche di mercato. Questo approccio potrebbe effettivamente cambiare le regole del gioco ma non mancano i dubbi tra i fan che sulla pagina social dell'artista fanno presente che un modello come Onlyfans per i musicisti potrebbe non funzionare per tutti, danneggiando gli artisti meno conosciuti ma Blake assicura: "intendo aiutare la piattaforma a mettere in luce gli artisti meno affermati". Vault. fm è un primo passo, dice l'artista che aggiunge: "non mi aspetto che queste cose cambino all'istante ma qualcosa dovrà pur accadere perché non si può pensare di acquistare tutta la musica del pianeta per 10 dollari al mese".