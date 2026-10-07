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Ballando, Noemi Bocchi: "Totti pensava non riuscissi a ballare, poi ha pianto"

La confessione della compagna dell'ex Capitano della Roma dopo la prima puntata del dance show su Rai1

Noemi Bocchi, Francesco Totti - Ballando Segreto
Noemi Bocchi, Francesco Totti - Ballando Segreto
07 ottobre 2026 | 14.38
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Lui pensava io non ce la potessi proprio fare. Quando poi ha visto l'esibizione si è alzato da tavola, si è messo in un angolo e si è emozionato". Noemi Bocchi, ospite di 'Ballando segreto', ha raccontato le prime reazioni di Francesco Totti dopo la sua prima esibizione a 'Ballando con le stelle' andata in onda sabato scorso.

Bocchi ha spiegato di aver ricevuto commenti positivi, anche da chi, come Totti, inizialmente non credeva alle sue possibilità: "Diceva 'tu per come sei fatta, caratterialmente, secondo me non la puoi fare'". Poi, dopo l'esibizione: "Si è messo a piangere e sono contenta di questo perché come ho detto in puntata, lui non esprime emozioni. Si è emozionato perché ha visto quanto ho faticato e quanto mi sono impegnata. Vedermi ballare così e riuscire a vedere cosa stavo facendo gli ha dato una forte emozione".

Bocchi ha raccontato anche dell'ansia e di un momento di particolare difficoltà vissuto giovedì scorso: "Mi è salita l'ansia, Ho avuto un vuoto. Sono crollata tra le braccia di Giovanni (Pernice, ndr)".

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totti noemi bocchi ballando con le stelle
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