La confessione della compagna dell'ex Capitano della Roma dopo la prima puntata del dance show su Rai1
"Lui pensava io non ce la potessi proprio fare. Quando poi ha visto l'esibizione si è alzato da tavola, si è messo in un angolo e si è emozionato". Noemi Bocchi, ospite di 'Ballando segreto', ha raccontato le prime reazioni di Francesco Totti dopo la sua prima esibizione a 'Ballando con le stelle' andata in onda sabato scorso.
Bocchi ha spiegato di aver ricevuto commenti positivi, anche da chi, come Totti, inizialmente non credeva alle sue possibilità: "Diceva 'tu per come sei fatta, caratterialmente, secondo me non la puoi fare'". Poi, dopo l'esibizione: "Si è messo a piangere e sono contenta di questo perché come ho detto in puntata, lui non esprime emozioni. Si è emozionato perché ha visto quanto ho faticato e quanto mi sono impegnata. Vedermi ballare così e riuscire a vedere cosa stavo facendo gli ha dato una forte emozione".
Bocchi ha raccontato anche dell'ansia e di un momento di particolare difficoltà vissuto giovedì scorso: "Mi è salita l'ansia, Ho avuto un vuoto. Sono crollata tra le braccia di Giovanni (Pernice, ndr)".