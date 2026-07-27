"Canta che ti passa", scrive Noemi sui suoi canali social a corredo di una foto che la ritrae su un letto d'ospedale con un microfono in una mano e con gli occhi concentrati su un computer. Dallo scatto pubblicato è visibile il maxi livido sulla coscia destra, causato dalla brutta caduta avvenuta dal palco lo scorso 19 luglio a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, dove stava tenendo il suo concerto. La 'macchia' non sfugge a follower e ammiratori, che chiedono informazioni sulla convalescenza dopo l'incidente.

Nonostante il dolore e il periodo di stop forzato, la cantante continua ad affrontare tutto con il sorriso e l'ironia. "Io sono ineluttabile", aveva scritto sui social qualche giorno fa. Un chiaro riferimento a Thanos, il celebre antagonista della saga Marvel 'Avengers', noto proprio per il suo iconico guanto dell'infinto e per la sua forza incredibile.

Su Instagram la cantante ha poi condiviso altre foto, tra cui una in cui appare con un piccolo cerotto sulla fronte seduta su quello che sembra essere il balcone di casa. La cantante è stata dimessa dall'ospedale e ora dovrà prendersi quattro settiamane di riposo per recuperare completamente dall'incidente.

Cos'era successo

Tutto è successo lo scorso 19 luglio, mentre Noemi stava intonando 'Briciole': la cantante si avvicina al pubblico, facendo segno di battere le mani al tempo, ma perde il contatto visivo con il palco, non accorgendosi che stava finendo.

Noemi fa così un vero e proprio volo e cade, con il concerto che viene subito interrotto e la cantante trasferita in ospedale. Dopo la caduta, Noemi ha scritto un messaggio sui social. "Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po' di dolore", ha postato la cantante su Instagram, insieme a una foto dal letto di ospedale.

"Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l'affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura non vi preoccupate!", ironizza. Per concludere: "Non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo! Vi abbraccio forte".