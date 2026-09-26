circle x black
Cerca nel sito
 

Oasis a Roma, Liam Gallagher scatenato sui social: le risposte (surreali) ai fan

Continua la corsa ai ticket per i concerti della band che arriveranno anche a Roma il 26, 29 e 30 luglio 2027, nel frattempo il cantautore britannico si diverte sui social

Liam Gallagher - fotogramma/ipa
Liam Gallagher - fotogramma/ipa
26 settembre 2026 | 17.28
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Liam Gallagher scatenato sui social. Mentre i fan sono alle prese con la corsa ai biglietti degli Oasis, il cantautore britannico è comparso sul suo profilo X per rispondere direttamente alle domande e alle richieste dei suoi fan riguardo alla caccia ai biglietti - per le date del tour 2027 della band britannica - partita ieri. Una vera e propria corsa contro il tempo che Liam Gallagher sembra seguire con attenzione, mostrandosi molto divertito sui social. Le risposte del cantautore britannico sono infatti tutt’altro che convenzionali.

C'è chi, alle prese con la caccia al biglietto, gli chiede semplicemente: “Dove sono i miei codici?”. “Controlla alle tue spalle", ha risposto lui. Un altro, invece, si lamenta del prezzo alto dei biglietti e il cantante ha replicato con una frase piuttosto enigmatica: “Sei più ricco spiritualmente”.

Si è creato così un botta e risposta giocoso. I fan hanno continuato a scrivere e a chiedere, e Liam ha replicato con risposte ironiche, brevi e spesso, almeno apparentemente, senza senso. “Sei davvero divertente”, gli fa notare un utente. “Lo so”, risponde lui. E quando qualcuno gli scrive “Ci vediamo l’anno prossimo, dai”, Gallagher rassicura: “Dai, non ti deluderemo”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
liam gallagher oasis roma
Vedi anche
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza