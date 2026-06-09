circle x black
Cerca nel sito
 

007 nero? Idris Elba: "James Bond non sarà mai un personaggio 'woke'"

L’attore britannico, a lungo indicato dai fan come possibile successore di Daniel Craig, sostiene che il celebre agente segreto debba restare fedele alla sua identità cinematografica

Idris Elba - (Ipa)
Idris Elba - (Ipa)
09 giugno 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Non ci sarà uno 007 nero". L'attore britannico Idris Elba è tornato a parlare della possibilità, più volte ipotizzata negli anni, di interpretare James Bond. In un’intervista concessa alla rivista 'GQ', la star di 'Luther' e 'The Wire' ha dichiarato che il celebre agente segreto non dovrebbe essere trasformato in un personaggio 'woke', sottolineando che una parte del pubblico internazionale potrebbe non accettare un Bond interpretato da un uomo nero.

CTA

Elba, il cui nome è stato a lungo accostato al ruolo di 007, ha ribadito di non essere mai stato realmente in corsa per la parte, pur definendo l’ipotesi un grande complimento. "James Bond è stato scritto in un certo modo per una ragion", ha affermato l’attore, aggiungendo di essersi sentito onorato dall’interesse dei fan. Secondo Elba, la saga deve continuare a puntare sull’evasione e sull’intrattenimento senza cercare di rispondere alle aspettative culturali di ogni mercato. "Bond è così irrealistico che un tocco di realtà può essere positivo, ma non bisogna cercare di renderlo woke. Deve restare puro nella sua essenza: un prodotto di evasione", ha spiegato.

L’attore ha inoltre osservato che la figura di James Bond gode di una popolarità globale e che non tutti i pubblici reagirebbero allo stesso modo a un cambiamento così significativo del personaggio. "In termini realistici, alcuni mercati non accetterebbero un uomo nero, un africano, nei panni di Bond. Non è ciò che piace nella loro cultura", ha dichiarato.

Attualmente Idris Elba è impegnato nel film 'Masters of the Universe', dove interpreta Man-at-Arms, personaggio del celebre cartone animato degli anni Ottanta. Con ironia, l’attore ha commentato le differenze fisiche tra lui e il personaggio originale, sostenendo che, a differenza di Bond, Man-at-Arms potrebbe essere rappresentato da chiunque, indipendentemente dal colore della pelle.

Nel frattempo, la ricerca del nuovo James Bond è ufficialmente entrata nel vivo. A cinque anni dall’uscita di "No Time To Die", ultimo capitolo con Daniel Craig, gli studios hanno avviato le audizioni per individuare il prossimo volto di 007. Il nuovo film sarà diretto da Denis Villeneuve, già regista della saga di "Dune", mentre la sceneggiatura porterà la firma di Steven Knight, creatore della serie "Peaky Blinders". A guidare i casting sarà Nina Gold, tra le più autorevoli direttrici di casting di Hollywood.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per raccogliere l’eredità di Craig figurano Callum Turner, Henry Cavill e Aaron Taylor-Johnson. Per ora, tuttavia, la produzione mantiene il massimo riserbo sul futuro dell’agente segreto più famoso del cinema. (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
James Bond Idris Elba 007 Woke
Vedi anche
Nucleare, il Nobel Giorgio Parisi: "È una distrazione, commercialmente inutile" - Video
Spazio, Urso: "Comparto centrale in cui l'Italia deve crescere" - Video
Daniele Silvestri risponde a De Gregori: "Ha perso un'occasione" - Video
News to go
Rinnovo contratto statali, verso la firma: interessa circa 195mila dipendenti
Orsetta bloccata su un albero in strada, il salvataggio 'al volo' con sorpresa - Video
A fuoco un capannone a Napoli, vigili del fuoco in azione - Video
Sinner di nuovo al San Raffaele, ancora esami per il numero 1 del tennis - Video
News to go
Meteo, arriva il primo grande caldo dell'estate: le previsioni dei prossimi giorni
Matilde Gioli: "Nel nuovo 'Doc' si parlerà anche della sanità italiana" - Video
Disclosure Day, la clip in esclusiva del film di Steven Spielberg
News to go
Trasparenza salariale, in vigore il decreto: cosa cambia
Profumo di formiche, di officina meccanica e anti-malocchio, in fiera le fragranze più bizzarre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza