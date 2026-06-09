"Non ci sarà uno 007 nero". L'attore britannico Idris Elba è tornato a parlare della possibilità, più volte ipotizzata negli anni, di interpretare James Bond. In un’intervista concessa alla rivista 'GQ', la star di 'Luther' e 'The Wire' ha dichiarato che il celebre agente segreto non dovrebbe essere trasformato in un personaggio 'woke', sottolineando che una parte del pubblico internazionale potrebbe non accettare un Bond interpretato da un uomo nero.

Elba, il cui nome è stato a lungo accostato al ruolo di 007, ha ribadito di non essere mai stato realmente in corsa per la parte, pur definendo l’ipotesi un grande complimento. "James Bond è stato scritto in un certo modo per una ragion", ha affermato l’attore, aggiungendo di essersi sentito onorato dall’interesse dei fan. Secondo Elba, la saga deve continuare a puntare sull’evasione e sull’intrattenimento senza cercare di rispondere alle aspettative culturali di ogni mercato. "Bond è così irrealistico che un tocco di realtà può essere positivo, ma non bisogna cercare di renderlo woke. Deve restare puro nella sua essenza: un prodotto di evasione", ha spiegato.

L’attore ha inoltre osservato che la figura di James Bond gode di una popolarità globale e che non tutti i pubblici reagirebbero allo stesso modo a un cambiamento così significativo del personaggio. "In termini realistici, alcuni mercati non accetterebbero un uomo nero, un africano, nei panni di Bond. Non è ciò che piace nella loro cultura", ha dichiarato.

Attualmente Idris Elba è impegnato nel film 'Masters of the Universe', dove interpreta Man-at-Arms, personaggio del celebre cartone animato degli anni Ottanta. Con ironia, l’attore ha commentato le differenze fisiche tra lui e il personaggio originale, sostenendo che, a differenza di Bond, Man-at-Arms potrebbe essere rappresentato da chiunque, indipendentemente dal colore della pelle.

Nel frattempo, la ricerca del nuovo James Bond è ufficialmente entrata nel vivo. A cinque anni dall’uscita di "No Time To Die", ultimo capitolo con Daniel Craig, gli studios hanno avviato le audizioni per individuare il prossimo volto di 007. Il nuovo film sarà diretto da Denis Villeneuve, già regista della saga di "Dune", mentre la sceneggiatura porterà la firma di Steven Knight, creatore della serie "Peaky Blinders". A guidare i casting sarà Nina Gold, tra le più autorevoli direttrici di casting di Hollywood.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per raccogliere l’eredità di Craig figurano Callum Turner, Henry Cavill e Aaron Taylor-Johnson. Per ora, tuttavia, la produzione mantiene il massimo riserbo sul futuro dell’agente segreto più famoso del cinema. (di Paolo Martini)