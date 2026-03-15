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Oscar 2026, con Alberto Matano su Rai1: orario e ospiti

L'appuntamento con 'Oscars – La notte in diretta'

Alberto Matano - fotogramma/ipa
Alberto Matano - fotogramma/ipa
15 marzo 2026 | 06.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La cerimonia degli Academy Awards sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con la conduzione di Alberto Matano. Gli 'Oscars – La notte in diretta' va in onda oggi, domenica 15 marzo, a partire dalle 23.30.

Matano seguirà l’evento insieme a ospiti e protagonisti del mondo del cinema e del giornalismo: la scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo, la giornalista Giovanna Botteri, la conduttrice televisiva Melissa Greta Marchetto, la critica cinematografica Paola Jacobbi, il critico e docente Stefano Della Casa e il critico cinematografico Federico Pontiggia. Insieme commenteranno l’assegnazione delle ambite statuette e i momenti più importanti della serata, condotta, per la seconda volta, da Conan O'Brien.

In collegamento dal Dolby Theatre di Los Angeles, l’inviato Mattia Carzaniga racconterà in tempo reale l’atmosfera della 98ª edizione dei prestigiosi premi, tra interviste dal red carpet e la tradizionale parata di star hollywoodiane.

Gli spettatori avranno la possibilità di selezionare la modalità lingua originale, per seguire la cerimonia senza la traduzione simultanea.

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Oscar 2026 Rai1 Alberto Matano
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