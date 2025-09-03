circle x black
Cerca nel sito
 

Ozzy Osbourne, il figlio attacca Roger Waters: "Patetico e fuori dal mondo"

Il messaggio dopo un'intervista dell'ex Pink Floyd nella quale ha detto: "Black Sabbath e Ozzy? Non me ne può fregare di meno"

Jack Osbourne e Roger Waters
Jack Osbourne e Roger Waters
03 settembre 2025 | 10.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A meno di due mesi dalla scomparsa di Ozzy Osbourne, morto il 22 luglio scorso, è polemica tra il figlio del frontman dei Black Sabbath e Roger Waters. L'ex Pink Floyd, in una recente intervista a 'The Independent Ink', ha liquidato con toni sprezzanti sia la figura dell'artista sia la sua musica: "Ozzy Osbourne, che è appena morto, che Dio lo benedica nello stato in cui è stato per tutta la sua vita. Non lo sapremo mai. La musica, non ne ho idea. Non me ne frega un caz… - ha detto Waters -. Non mi interessa dei Black Sabbath, non mi sono mai interessati. Non ho alcun interesse a mordere teste di polli o qualunque cosa facciano. Non me ne può fregare di meno".

Parole che non sono passate inosservate. Il figlio di Ozzy, Jack, ha replicato con un messaggio durissimo, postato sul suo profilo Instagram, accusando Waters di essere "patetico e fuori dal mondo": "Hey Roger Waters, vaffan... - scrive Jack -. L’unico modo in cui sembri ottenere attenzione, ormai, è vomitando stronzate sulla stampa. Mio padre ha sempre pensato che fossi uno stronzo, grazie per averglielo confermato".

Lo scontro via social arriva in un momento particolarmente delicato per i fan, ancora scossi dalla scomparsa di Osbourne e sembra sottolineare quanto sia ancora acceso il dibattito attorno all'eredità musicale del 'Prince of Darkness'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ozzy Osbourne Roger Waters Black Sabbath Pink Floyd
Vedi anche
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza