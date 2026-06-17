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Palinsesti Rai, le novità: Inciocchi in prime time Rai2, 'Tale e Quale' al mercoledì, Fiorello resta

Domani in Cda la prima bozza della programmazione autunno-inverno, il primo luglio la presa d'atto in una nuova riunione del Consiglio

Rai - Fotogramma /Ipa
Rai - Fotogramma /Ipa
17 giugno 2026 | 18.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roberto Inciocchi protagonista del prime time del mercoledì di Rai2 con un nuovo programma informativo, Salvo Sottile che prenderà il posto di Milo Infante al timone di 'Ore 14', mentre al suo 'Far West' dovrebbe, ma il condizionale è d'obbligo, arrivare Antonino Monteleone. A quanto apprende l'Adnkronos, sarebbero questi alcuni degli highlights della prima bozza dei palinsesti Rai della nuova stagione autunnale, che verrà presentata nel corso del Cda Rai in programma domani.

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Tra gli altri punti fermi, secondo quanto si apprende, il fatto che Fiorello proseguirà il suo percorso su Radio2, senza escludere 'spin off' televisivi nel mattino di Rai2. Stefano De Martino manterrà la conduzione di 'Affari Tuoi' almeno fino a Sanremo, e potrebbe tornare anche alla guida di 'Step' qualora il programma andasse in onda dopo il festival, come del resto è stato nelle passate stagioni. Ancora mistero sulla presenza di Barbara D'Urso nell'autunno della tv pubblica: per lei non ci sarebbe ancora un programma ma rumors sempre più insistenti la indicano in pole nella giuria di 'Ballando Con le Stelle', che ha perso Selvaggia Lucarelli impegnata a Mediaset. 'Tale e Quale Show', a quanto apprende l'Adnkronos, verrà anticipato al mercoledì, nell'ottica di rafforzare l'offerta televisiva di Rai1 in quella serata.

Domani ai consiglieri verrà presentata una prima bozza dei palinsesti della prossima stagione, in attesa della versione definitiva di cui il Cda sarà chiamato a prendere atto il primo luglio, in una nuova seduta del Cda. Il 3 luglio, infatti, l'intera offerta televisiva autunno-inverno della Rai verrà presentata ad Ancona, alla presenza dei direttori e dei talent.

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RAI palinsesti autunno inverno televisiva
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