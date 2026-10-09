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Paola Perego, il racconto del tumore: "Chiamarlo per nome è il primo passo per affrontarlo"

La conduttrice è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Paola Perego - La volta buona
Paola Perego - La volta buona
09 ottobre 2026 | 17.09
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Si chiama cancro ed era anche maligno. E credo che chiamarlo per nome sia il primo passo per affrontarlo". Così Paola Perego ospite oggi, venerdì 9 ottobre, a 'La volta buona' ha parlato del tumore al rene, un carcinoma renale papillare maligno scoperto a inizio 2024 grazie a un controllo di routine.

La conduttrice ha ricordato il momento in cui ha ricevuto la diagnosi: "Il mio primo pensiero è stato 'Ma perché? A me? Succede agli altri, perché deve succedere anche a me'. Una sensazione stranissima. Ne senti sempre parlare ma quando danno a te la diagnosi hai la sensazione che tu saresti stata immune da questa cosa". Perego ammette: "È stato un bel colpo".

Dopo tutte le analisi, il medici l'hanno tranquillizzata perché il tumore era operabile: "Mi hanno tolto solo una parte di rene. Mi è andata bene. Mi sono ritenuta fortunata". Sono ormai passati due anni da quel brutto ricordo, e ogni sei mesi si sottopone al follow-up oncologico. "Se io non avessi fatto quell'esame, solo per fare un controllo, non me lo avrebbero trovato", per questo motivo ha deciso di raccontarlo pubblicamente: "La prevenzione deve essere un diritto di chiunque, gratuita".

Al suo fianco, il marito Lucio Presta: "È stato con me notte e giorno". Perego ammette: "Non pensavo facesse così male. Ho sofferto parecchio. "

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tumore cancro prevenzione
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