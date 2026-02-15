"Oggi la vera trasgressione è proprio essere se stessi e non omologarsi a nessuno". A 60 anni dal suo debutto, Patty Pravo torna al Festival di Sanremo con la lucidità e l'anticonformismo che l'hanno resa un'icona. In gara per l'undicesima volta con il brano 'Opera', scritto da Giovanni Caccamo, l'artista celebra una carriera straordinaria e si racconta all'Adnkronos, svelando una ragazza "ancora piena di voglia di vivere e di esprimersi". La sua partecipazione alla kermesse non è mai casuale. "Io amo molto il mio lavoro, la mia vita è sempre stata la musica e lo sarà sempre", spiega. "Tutte le volte che sono andata a Sanremo è stato perché aveva un pezzo adatto con un messaggio importante. Anche per 'Opera' è così. Ricordiamoci sempre la nostra unicità, difendiamola". Il brano, che dà il titolo al suo 29esimo album di inediti in uscita il prossimo 6 marzo, racchiude un significato profondo per lei: "Opera è bellezza, cultura, musica e arte".

L'album "Opera" è un progetto ambizioso, prodotto da Taketo Gohara, per il quale l'artista ha lavorato oltre un anno. "Cercavo delle sonorità particolari, dei bei testi e ho selezionato queste canzoni tra tantissime. Le trovo molto belle!", racconta. Il disco è un simposio di firme prestigiose della musica contemporanea, tra cui Giuliano Sangiorgi, Morgan, La Rappresentante di Lista, Francesco Bianconi, Serena Brancale, Raphael Gualazzi e molti altri. Una scelta che riflette la sua natura eclettica: "Poi ci sono tanti amici. Io ho sempre amato sperimentare, è proprio nella mia indole. Sono passata dal pop, al rock, alla canzone d'autore alla musica sperimentale".

Un progetto che non si limita alla musica. L'album verrà presentato in alcuni dei più importanti musei italiani (Gallerie d'Italia a Milano e Napoli, Palazzo Medici Riccardi a Firenze e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma). "'Opera' è un album da vivere", sottolinea Pravo. "Ho pensato che sarebbe stato molto bello far riscoprire questi luoghi ai più giovani. Immergersi nella bellezza e nella cultura fa sempre bene all'animo". Anche sul palco dell'Ariston l'arte sarà protagonista. Per la serata delle cover, Patty Pravo omaggerà l'amica e la collega Ornella Vanoni, interpretando "Ti lascio una canzone" insieme al primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, Timofej Andrijashenko. "Non potevo non omaggiare Ornella. Una grande artista e un'amica che mi manca molto", confida. "Sarà un momento molto bello, unito dalla grazia e dalla bravura di Timofej! La danza e la musica si uniscono in un unico quadro".

Riflettendo sui suoi 60 anni di carriera, il pensiero va a quella ragazza bionda del Piper. "Non guardo mai al passato ma quando rivedo quella ragazzina bionda mi fa simpatia e tenerezza", ammette. "Il primo ricordo è proprio della prima sera quando stavo ballando e mi chiesero se sapevo ballare come cantare... e naturalmente ho detto sì!". Uno spirito che non è mai cambiato: "Io sono ancora così, mi sento una ragazza piena di voglia di vivere e di esprimersi".

Da sempre icona di libertà, Patty Pravo ha una visione chiara sulla provocazione nell'arte di oggi. "Alcuni sicuramente lo fanno per esprimere ciò che sentono, altri forse lo studiano. Il pubblico però se ne accorge e premia sempre l'unicità e l'autenticità di ogni artista".

Infine, sul tema dell'Eurovision e sul complesso clima politico internazionale, l'artista esprime la sua preoccupazione e la sua speranza: "Purtroppo stiamo vivendo un momento molto buio e triste...Io sono sempre molto speranzosa e mi auguro che queste guerre possano risolversi prima possibile!". Dopo il Festival, l'artista sarà impegnata con l'"Opera Tour", che debutterà l'8 aprile da Firenze e toccherà i principali teatri italiani, tra cui Varese, Torino, Bologna, Milano, Roma e Padova. La produzione è di Antonio Colombi e i biglietti sono già disponibili sui circuiti di prevendita. (di Loredana Errico)