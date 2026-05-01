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Pelù e lo show denuncia al Concertone primo maggio: "Mussolini traditore morto sul lavoro"

"In Palestina il genocidio del popolo palestinese è sotto i nostri occhi in tempo reale"

Piero Pelù
Piero Pelù
01 maggio 2026 | 22.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da Chernobyl a Mussolini, fino al conflitto in Medio Oriente. Un ritorno quello di Piero Pelù con la formazione storica dei Litfiba sul palco del Concertone del Primo Maggio, segnato da tre interventi politici. Il primo ricordo è andato alla tragedia nucleare: "A Chernobyl 40 anni fa esplose il reattore nucleare numero 4 della centrale atomica. Per tentare di contenere le radiazioni mandarono 1057 soccorritori, almeno 47 di loro morirono successivamente di cancro alla tiroide e ancora oggi non si sa il numero esatto delle vittime".

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Poi l'affondo sul fascismo: "Benito Mussolini fu sanguinario, fu un dittatore che con i suoi criminali alleati provocò una guerra da 80 mln di morti. Ma fece anche qualcosa di nuovo? Di sicuro no, le leggi razziali. Nel 1945 con l'Italia devastata dal fascismo e dalla guerra il duce degli italiani mentre scappava travestito da soldato tedesco fu scoperto dai partigiani e fucilato. Benito Mussolini è un morto sul lavoro ma è un morto sanguinario e traditore".

Infine, la netta presa di posizione sulla Palestina: "Nelle Americhe il genocidio dei pellerossa nativi, in Armenia il genocidio degli armeni, nei campi di sterminio il genocidio degli ebrei, dei rom, dei gay e degli oppositori. In Palestina il genocidio del popolo palestinese, sotto i nostri occhi in tempo reale. Contro ogni colonialismo per il rispetto del diritto internazionale teniamo gli occhi puntati su Gaza, sulle ong umanitarie impegnate e sulla Global Flotilla. Liberate Sayf e Thiago. Palestina Libera". Al termine dell'esibizione, Pelù ha chiuso la sua performance con un ultimo grido: "Fanculo i colonialismi. Palestina libera".

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Concertone del Primo Maggio piero pelù
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