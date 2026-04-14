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Pierluigi Diaco cancella la sigla di 'BellaMa', da oggi si apre con 'Diario di viaggio di Leone XIV'

Il conduttore: "Mai come oggi il Papa ha bisogno del nostro sostegno"

- (Ipa)
- (Ipa)
14 aprile 2026 | 15.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mai come oggi il Papa, il Santo Padre, Leone XIV, ha bisogno del nostro sostegno. Noi operatori dell’informazione possiamo fare solo una cosa: dare spazio alla sua voce. Quindi da oggi fino alla conclusione del suo viaggio apostolico nel continente africano, ho deciso di cancellare la sigla per qualche giorno e aprire BellaMa' con una finestra quotidiana per informare i telespettatori sul viaggio di questo grande uomo di pace". Così Pierluigi Diaco ha aperto la diretta del suo fortunato varietà BellaMa' in onda su Rai2. Subito dopo si è collegato con il vaticanista del Tg2 Rosario Carello in Algeria, battezzando così la nuova rubrica 'Diario di viaggio di Leone XIV'.

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Tag
BellaMa' Diario di viaggio di Leone XIV Viaggio apostolico
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