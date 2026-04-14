Pierluigi Diaco cancella la sigla di 'BellaMa', da oggi si apre con 'Diario di viaggio di Leone XIV'

"Mai come oggi il Papa, il Santo Padre, Leone XIV, ha bisogno del nostro sostegno. Noi operatori dell’informazione possiamo fare solo una cosa: dare spazio alla sua voce. Quindi da oggi fino alla conclusione del suo viaggio apostolico nel continente africano, ho deciso di cancellare la sigla per qualche giorno e aprire BellaMa' con una finestra quotidiana per informare i telespettatori sul viaggio di questo grande uomo di pace". Così Pierluigi Diaco ha aperto la diretta del suo fortunato varietà BellaMa' in onda su Rai2. Subito dopo si è collegato con il vaticanista del Tg2 Rosario Carello in Algeria, battezzando così la nuova rubrica 'Diario di viaggio di Leone XIV'.