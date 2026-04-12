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Pierluigi Diaco, la scomparsa della mamma Giovanna: "Non riuscivo più a dare un significato alla vita"

Il giornalista è stato ospite oggi nel salotto di Mara Venier

Pierluigi Diaco - Domenica In
Pierluigi Diaco - Domenica In
12 aprile 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pierluigi Diaco si è raccontato in un'intervista intensa e inedita a Domenica In, ospite oggi di Mara Venier. Il giornalista e conduttore televisivo ha parlato del dolore, ancora vivo, per la morte della mamma Giovanna, scomparsa lo scorso anno, il 23 giugno, proprio nel giorno del suo compleanno: "Era il pilastro della mia vita e di quella delle mie sorelle".

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Diaco ha provato a ricostruire gli ultimi momenti di vita della madre, quando un inctus le ha provocato un grave problema compromettendo le sue condizioni di salute. "L'abbiamo portata in ospedale e ha subito un'operazione di trombolisi. Ne è uscita, ma in terapia intensiva i medici ci hanno detto che aveva perso la parola e una parte del corpo sarebbe rimasta completamente paralizzata". Il giornalista ha ricordato che proprio in quei momenti, mentre si trovava in terapia intensiva, la signora Giovanna è stata colpita da un attacco cardiaco che ha spento per sempre il suo cuore. "Io non ho realizzato subito, le ho tagliato una ciocca di capelli per spargerla nel mare di Santa Marinella, che lei amava tantissimo".

Ma prendere coscienza della morte e dell'assenza del genitore, ha spinto Diaco a chiudersi in se stesso, vivendo una profonda fase di depressione tanto da compromettere le sue abitudini quotidiane: "Non pensavo che potesse provocarmi una cosa così acuta. Non riuscivo a dare più un significato alla vita, non riuscivo neanche a lavorare". Il conduttore ha raccontato di aver chiesto aiuto ricorrendo a una consulenza con una figura psichiatrica: "Mi sono sottoposto a una potente cura farmacologica per riuscire a lavorare e andare in onda con BellaMà (programma di Rai2, ndr)".

"Il primo giorno - ha raccontato ancora Diaco - sono svenuto in onda". Poi, però, la vita ha ripreso spazio: "Grazie all’amore per la famiglia, per Alessio (il marito giornalista Orsingher, ndr) e per la vita, sono ruscito a tornare alla vita. Sto continuando la terapia e sto meglio, ma c’è stato un momento in cui mi macava la terra sotto i piedi". Il conduttore ha concluso: "Lei è sempre con me, non se n'è mai andata".

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