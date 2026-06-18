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Rai2 punta ancora su Diaco, 'Bellamà' confermato per altri due anni

Tornerà da settembre, forte della media del 6%, ottenuto nella stagione appena conclusa

Pierluigi Diaco - Fotogramma Ipa
Pierluigi Diaco - Fotogramma Ipa
18 giugno 2026 | 19.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pierluigi Diaco, che ha appena rinnovato il suo contratto per altri due anni con la Rai, tornerà con 'Bellamà' da settembre nel pomeriggio di Rai2, forte della media del 6% ottenuta nella stagione appena conclusa. E' quanto apprende l'Adnkronos, dopo il Cda che ha esaminato le linee guida dei palinsesti Rai autunno-inverno.

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L'inizio della quinta stagione del programma, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17 sulla seconda rete, sarà preceduto anche quest'anno, dal 31 agosto, da 'Aspettando Bellamà', cinque puntate, dalle 15.30 alle 16.15, con il meglio dei provini (che hanno visto candidarsi 5000 persone e sfilare 300 finalisti) e la scelta del nuovo cast di concorrenti tra Boomer e Gen Z.

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Rai2 Bellamà Palinsesti Rai
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