Pino Daniele, a Napoli tutto pronto per maxi show: videoselfie da nostra inviata

18 settembre 2025 | 20.02
A Piazza del Plebiscito, Napoli, è tutto pronto per il concerto evento 'Pino E' - Il viaggio del Musicante' che vedrà alternarsi sul palco un cast all-star di artisti in occasione dei 70 anni dalla nascita e 10 della scomparsa del grande cantante napoletano. A fare gli onori di casa la direttrice artistica dell'evento, Fiorella Mannoia, co-conduttrice della serata assieme a Carlo Conti, e la partecipazione dei grandi nomi della musica italiana, da Elisa a Emma, passando per Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Rocco Hunt, Raf, Clementino, Geolier, Francesco De Gregori e tanti altri (dall'inviata Federica Mochi).

