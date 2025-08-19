circle x black
Pippo Baudo, il feretro lascia il Teatro delle Vittorie tra gli applausi - Video

19 agosto 2025 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il feretro di Pippo Baudo ha lasciato il Teatro delle Vittorie tra gli applausi e la commozione. Quella dei fan del conduttore, che tra ieri e oggi a centinaia hanno portato il loro ultimo saluto, ma anche quella sui volti di Tiziana Baudo, la figlia, dell’inseparabile assistente Dina Minna e di Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari. “Sei grande”, grida qualche fan, mentre in sottofondo c’è la sigla di Sanremo registrata al piano. Sulla bara di Baudo, un cuscino di rose rosse con al centro una rosa blu. Il feretro verrà portato ora a Militello di Val di Catania, dove domani alle 16 si terranno i funerali. Nel tragitto per lasciare Roma, il carro funebre - una Maserati di colore grigio chiaro - è passato sotto l’ufficio di Baudo in via della Giuliana.

