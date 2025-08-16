circle x black
Pippo Baudo, Morandi: "Mi aiutò a superare un mio momento di crisi"

"Grazie Pippo, per quello che hai fatto per me e per la tua amicizia" lo saluta in un post sui social

Gianni Morandi e Pippo Baudo (Fotogramma/Ipa)
16 agosto 2025 | 22.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gianni Morandi in un post social ricorda Pippo Baudo, morto oggi, sabato 16 agosto, all'età di 89 anni."Sono molto addolorato" scrive. "Se n'è andato Pippo Baudo. Ha tenuto compagnia a tutti gli italiani per 60 anni e più. Un maestro, un musicista, un conduttore, uno straordinario organizzatore di spettacoli come il Festival di Sanremo, Canzonissima, Fantastico. Io, personalmente, gli devo molto, mi aiutò a superare il mio periodo di crisi, agli inizi degli Anni '80, con i suoi preziosi consigli e invitandomi alle sue trasmissioni. Grazie Pippo, per quello che hai fatto per me e per la tua amicizia. Ti vorrò sempre bene".

