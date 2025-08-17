circle x black
Pippo Baudo, Pieraccioni: "La prima e ultima volta che l'ho visto ero in mutande"

L'attore e regista toscano racconta un aneddoto divertente

Leonardo Pieraccioni (Fotogramma/Ipa)
17 agosto 2025 | 16.12
Redazione Adnkronos
Tra i tanti ricordi per la scomparsa di Pippo Baudo, c'è anche quello di Leonardo Pieraccioni che sui social condivide un aneddoto divertente. "A Roma dopo lo Show del Trio - scrive l'attore e regista toscano - mi stavo cambiando, ero in mutande, spalanca la porta senza bussare, mi viene incontro a grandi falcate, penso 'non gli è piaciuto lo show e mi vuole picchiare', mi arriva vicino mi stringe forte una spalla e mi dice convinto: 'la canzone su tua figlia!' annuisce e mi fa il pollice insù, si volta, riparte, si richiude la porta alle spalle".

"Io rimango in silenzio a pensare che la prima e ultima volta che ho visto Baudo non ho detto nulla ed ero in mutande. Evviva il Grande Pippo", conclude Pieraccioni.

