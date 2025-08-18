È Mary Gitto la prima fan della lunga fila al Teatro delle Vittorie per entrare alla camera ardente di Pippo Baudo, aperta fino alle 20 di questa sera e poi domani dalle 9 alle 12. “Sono arrivata alle 7:30 di questa mattina da Messina”, dice la signora mostrando ai giornalisti un piccolo poster con le foto con Pippo Baudo. Tra le immagini, una che risale all’81 quando il celebre conduttore creò Antenna Sicilia: “Qui andò in onda il suo festival siciliano dove io partecipai come cantante. Io allora ero una ragazzina e mi incoraggiò. Non scorderò mai la sua carezza”, ricorda la fan, che è “cresciuta con la vera televisione del re della tv, che non dimenticheremo mai”. Un erede di Baudo? “Carlo Conti”, dice la signora senza esitazioni.