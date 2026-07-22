Pistoia, il prestito in biblioteca diventa un “gratta e vinci” per i lettori

Prendere in prestito un libro e tentare anche la fortuna. Torna a Pistoia “Venerdì? Giorno fortunato!”, l’iniziativa promossa nell’ambito di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 che abbina il prestito bibliotecario a uno speciale “gratta e vinci” dedicato ai lettori.

Dopo il primo appuntamento, la Biblioteca San Giorgio ospiterà altre tre giornate: venerdì 24 luglio, lunedì 27 luglio e venerdì 31 luglio, dalle 9 alle 18.30. In queste date, chi prenderà in prestito almeno un volume riceverà una cartolina con cui provare ad aggiudicarsi i gadget ufficiali della Capitale del Libro, fino a esaurimento delle scorte.

Un gioco per avvicinare nuovi lettori

L’obiettivo è incentivare la frequentazione della biblioteca e promuovere la lettura attraverso una formula semplice e immediata. L’iniziativa ha raccolto attenzione anche sui social: il reel pubblicato sul profilo Instagram di Pistoia Capitale del Libro 2026 ha superato le 8mila visualizzazioni.

“Questo è il momento dell’anno in cui si legge di più: arrivano le vacanze e aumenta il tempo libero da dedicare alla lettura. Con questi piccoli doni vogliamo sottolineare il fatto che la lettura è sempre una piccola vittoria sulle esigenze della quotidianità”, spiega Maria Stella Rasetti, responsabile del progetto Pistoia Capitale del Libro.

Il gioco rientra nel calendario di iniziative organizzate durante tutto il 2026 per valorizzare le biblioteche come luoghi di cultura, incontro e condivisione. Il programma coinvolge scuole, librerie, associazioni e istituzioni culturali del territorio, con progetti dedicati alla diffusione della lettura e alla partecipazione dei cittadini.

Tra gli altri appuntamenti della settimana figurano “Pagine all’aperto, libri nel bosco”, “Arte senza regole” e “Favole al telefono”.