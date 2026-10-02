'Nord Sud Ovest Est', continua la leggendaria storia degli 883 tra sogni e il peso del successo

Gli 883 tornano nel momento più difficile: quello dopo la realizzazione di un sogno. Se la prima stagione della serie Sky Original 'Hanno ucciso l'Uomo Ragno' (tra le serie Sky Original più viste di sempre) raccontava l'ascesa quasi miracolosa di due ragazzi di provincia diventati fenomeno nazionale, 'Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883' sceglie di fermarsi sul lato meno luminoso del successo: l'ansia di confermarsi. Quella che nella musica viene definita la sindrome del "secondo album". Una pressione che, come ha raccontato il regista, sceneggiatore e produttore Sydney Sibilia alla presentazione della serie a Milano, non apparteneva soltanto a Max Pezzali e Mauro Repetto ma anche a chi la serie l'ha scritta e realizzata. "Abbiamo avuto la stessa ansia da prestazione dei nostri protagonisti", ha spiegato il regista durante la conferenza a Milano. "L'abbiamo presa e messa dentro la serie". Così i dubbi di Max e Mauro diventano quelli degli autori, degli attori e, in fondo, di un'intera generazione chiamata a capire cosa fare quando un sogno si è già realizzato.

Dall'apice del successo alla scoperta che la fama non coincide necessariamente con la felicità, gli otto nuovi episodi in arrivo su Sky e Now dal 9 ottobre raccontano il 1993 degli 883 come una stagione di passaggio: quella in cui crescere significa scegliere chi diventare. "Il successo dovrebbe essere sinonimo di felicità, ma non sempre lo è", riflette Matteo Rovere, che ha prodotto la serie con la sua Groenlandia (società del Gruppo Banijay), insieme a Sky Studios. "Può essere pesante, soprattutto oggi, in un'epoca in cui la privacy è un concetto molto labile". Un parallelismo che hanno sentito sulla propria pelle anche i protagonisti Elia Nuzzolo, interprete di Max Pezzali, e Matteo Oscar Giuggioli, interprete di Mauro Repetto. "Noi dovevamo confermare una prima stagione andata molto bene, mentre Max e Mauro avevano l'ansia per il secondo album", hanno raccontato. "Personaggi, autori e attori erano tutti nella stessa barca".

Ma per Sibilia il cuore della serie resta altrove. Non una ricostruzione filologica della storia degli 883, bensì un racconto più ampio. "Non è una biografia", sottolinea. "Ci siamo presi delle libertà perché volevamo raccontare una storia di amicizia e di nostalgia, qualcosa di più universale della loro vicenda personale". Una scelta che emerge anche nel finale della storia del duo: più che tentare una reunion tra il vero Max Pezzali e il vero Mauro Repetto, la serie prova a offrirne una emotiva e immaginaria. "Ti raccontiamo come è andata secondo noi", dice il regista. "Ed è quella la vera reunion". Non a caso, la seconda stagione si concentra proprio sul momento in cui il sogno diventa realtà e mostra il suo prezzo. Ambientata nel 1993, 'Nord Sud Ovest Est' ritrova Max e Mauro all'apice della popolarità: canzoni in classifica, interviste e fan ovunque. Ma mentre tutto intorno a loro corre velocissimo, il loro rapporto comincia a cambiare. Max è attratto dalle nuove possibilità che il successo gli offre e dalla prospettiva di evolvere come artista, mentre Mauro si confronta con dubbi e inquietudini che la fama non riesce a cancellare. Tra la Milano degli anni Novanta, l'America sognata fin da ragazzi e nuove scoperte sentimentali e personali, i due amici si troveranno per la prima volta a guardare il futuro in modo diverso.

A rendere ancora più attuale la vicenda è il rapporto con il successo nell'era contemporanea. Se negli anni Novanta la fama lasciava ancora spazi di respiro, oggi ogni passo viene osservato e commentato in tempo reale. "La gestione del successo può essere più complicata", osserva Nuzzolo. "Qualsiasi decisione prendi lo sanno tutti in un secondo". Eppure, aggiunge, una cosa non è cambiata: "Non è più difficile avere un sogno. Casomai è più difficile gestire quello che succede quando riesci a realizzarlo". Per questo 'Nord Sud Ovest Es't finisce per parlare non solo degli 883, ma di tutti quelli che, prima o poi, si sono trovati davanti alla domanda che attraversa l'intera stagione: ce la farò a essere all'altezza di ciò che ho sempre desiderato? Una domanda che valeva per Max e Mauro nel 1993 e che, a quanto pare, continua a valere ancora oggi.

Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo Peroni), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina). Nella colonna sonora di 'Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883', accanto a tantissimi dei brani che hanno segnato la storia musicale della band e che, generazione dopo generazione, continuano a essere parte dell’immaginario collettivo, anche un nuovo brano di Max Pezzali, 'Le_Ali', in uscita oggi, 2 ottobre, e contenuto all’interno di 'Max Forever Vol.2 – L'album', che verrà pubblicato il 30 ottobre in digitale e negli store fisici per Atlantic/Warner Music Italy.