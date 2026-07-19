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Provedel e Martino saranno genitori, il post che annuncia la gravidanza

Su Instagram l'annuncio della coppia

Ludovica Martino e Ivan Provedel - Instagram
Ludovica Martino e Ivan Provedel - Instagram
19 luglio 2026 | 15.52
Simone Cesarei
LETTURA: 3 minuti

Ivan Provedel e Ludovica Martino presto genitori. Oggi, domenica 19 luglio, l'attrice hanno comunicato la gravidanza con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram insieme al portiere dell'Inter, appena trasferitosi in nerazzurro dalla Lazio.

"Eravamo già felici. Poi abbiamo esagerato", ha scritto la coppia sui social, a corredo di due foto che mostrano Martino abbracciata a Provedel e il pancione dell'attrice.

I due sono insieme dal 2024 e ora sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia, con i fan di 'Skam', che ha visto tra i protagonisti proprio Martino, e i tifosi che hanno fatto gli auguri alla coppia nei commenti.

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