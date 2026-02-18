circle x black
Pucci si prende il Tapiro d'Oro: "Mia comicità è diventata di estrema destra"

Nella puntata di domani di Striscia la consegna di Valerio Staffelli per il ritiro da Sanremo

Andrea Pucci - Ipa/Fotogramma
18 febbraio 2026 | 20.45
Redazione Adnkronos
Nella prossima puntata di 'Striscia la Notizia' - in onda domani, giovedì 19 febbraio in prima serata su Canale 5 - Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro ad Andrea Pucci, protagonista suo malgrado di una polemica che lo ha di fatto costretto a rinunciare alla già annunciata ospitata al Festival di Sanremo. "La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire", il commento del comico milanese.

E quando Staffelli gli chiede conto della fotografia con tanto di croce celtica al collo, Pucci nega e rilancia: "Anche quelli che hanno detto che avevo una croce celtica nel camerino, dovrebbero dimostrarlo con dei documenti", nonostante la foto sia online da tempo.

Alla domanda se si sia riconosciuto nell’imitazione fatta da Fiorello alla Pennicanza, il comico si scatena con velenoso sarcasmo: "Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po' di più la vita".

andrea pucci striscia la notizia ultime notizie tv pucci sanremo
