Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
23:25 Film Un Natale tra i Fiordi 1^ Visione RAI (anziché documentario 1949 - 1968 Quando l'Italia sognava)
00:00 (anziché 23:20) TG1 Sera
00:50 (anziché 00:25) Che tempo fa
00:55 L'Eredità
02:10 Serie TV Nero a metà 3: “Solo un pass” e “Comunque bella”
03:55 Telefilm Il commissario Rex 3: “Il professore”
04:40 RaiNews24
RAI 2
11:00 TG Sport Giorno
11:10 (anziché 11:00) I Fatti Vostri
12:00 Speciale Tg Sport - Cerimonia di Consegna della Bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026
19:45 Telefilm 9-1-1: “Senza preavviso”
05:15 Zio Gianni
RAI 3
Nessuna variazione