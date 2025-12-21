circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani
21 dicembre 2025 | 10.17
Redazione Adnkronos
Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

23:25 Film Un Natale tra i Fiordi 1^ Visione RAI (anziché documentario 1949 - 1968 Quando l'Italia sognava)

00:00 (anziché 23:20) TG1 Sera

00:50 (anziché 00:25) Che tempo fa

00:55 L'Eredità

02:10 Serie TV Nero a metà 3: “Solo un pass” e “Comunque bella”

03:55 Telefilm Il commissario Rex 3: “Il professore”

04:40 RaiNews24

RAI 2

11:00 TG Sport Giorno

11:10 (anziché 11:00) I Fatti Vostri

12:00 Speciale Tg Sport - Cerimonia di Consegna della Bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026

19:45 Telefilm 9-1-1: “Senza preavviso”

05:15 Zio Gianni

RAI 3

Nessuna variazione

