circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
20 novembre 2025 | 19.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

14:00 La volta buona

15:10 Il Paradiso delle Signore 10 - Daily Stagione 8. 1a Visione

15:55 alle 20:00 Coppa Davis 2025. Tennis. Semifinale: Italia vs Belgio Telecronaca Maurizio Fanelli. Commento tecnico Omar Camporese. In studio Alessandro Fabretti e Rita Grande nel corso: ore 18:00 (anziché 16:50) TG1

ore 18:10 (anziché 16:55) Previsioni sulla viabilità. CCISS Viaggiare informati

20:00 Telegiornale

(i programmi Vita in Diretta previsto alle ore 17:00, e L’eredità previsto alle ore 18:45, non andranno in onda)

RAI 2

21:00 TG2 Post

21:20 Film Charlie’s Angels

Regia di Elizabeth Banks. Con Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Noah Centineo

23:25 Film High Heat - Fuoco mortale.

Regia di Zach Golden. Con Olga Kurylenko, Don Johnson, Dallas Page

00:55 Radio2 Social Club

02:05 Meteo 2

Appuntamento al cinema

02:10 Film Mi chiedo quando ti mancherò

03:35 Telefilm Le leggi del cuore

05:00 Telefilm Rex: “Effetto placebo”

05:45 Piloti

(La Fiction Brennero prevista alle ore 21:20, e il film Smetto quando voglio previsto alle 23:15, non andranno in onda)

RAI 3

Nessuna settimana

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
Vedi anche
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza