Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
14:00 La volta buona
15:10 Il Paradiso delle Signore 10 - Daily Stagione 8. 1a Visione
15:55 alle 20:00 Coppa Davis 2025. Tennis. Semifinale: Italia vs Belgio Telecronaca Maurizio Fanelli. Commento tecnico Omar Camporese. In studio Alessandro Fabretti e Rita Grande nel corso: ore 18:00 (anziché 16:50) TG1
ore 18:10 (anziché 16:55) Previsioni sulla viabilità. CCISS Viaggiare informati
20:00 Telegiornale
(i programmi Vita in Diretta previsto alle ore 17:00, e L’eredità previsto alle ore 18:45, non andranno in onda)
RAI 2
21:00 TG2 Post
21:20 Film Charlie’s Angels
Regia di Elizabeth Banks. Con Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Noah Centineo
23:25 Film High Heat - Fuoco mortale.
Regia di Zach Golden. Con Olga Kurylenko, Don Johnson, Dallas Page
00:55 Radio2 Social Club
02:05 Meteo 2
Appuntamento al cinema
02:10 Film Mi chiedo quando ti mancherò
03:35 Telefilm Le leggi del cuore
05:00 Telefilm Rex: “Effetto placebo”
05:45 Piloti
(La Fiction Brennero prevista alle ore 21:20, e il film Smetto quando voglio previsto alle 23:15, non andranno in onda)
RAI 3
Nessuna settimana