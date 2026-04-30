Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
08:00 Il Santone - #lepiubellefrasidiOscio. Ciò che non ti uccide, ti rompe li cojoni. 1a stagione (anziché Caffè&Playlist)
08:30 TG2
19:00 Telefilm F.B.I.: “Un dolore” e “Sotto pressione” (anziché gli episodi previsti)
21:20 Serie TV Delitti in Paradiso: “La posta del cuore” (anziché “Lo zio Mervin”)
22:30 Serie TV Oltre il Paradiso: “Il grande giorno” (anziché “Il fantasma del giardino”)
RAI 3
Nessuna variazione