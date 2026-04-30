circle x black
Cerca nel sito
 

Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
30 aprile 2026 | 19.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

CTA

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

08:00 Il Santone - #lepiubellefrasidiOscio. Ciò che non ti uccide, ti rompe li cojoni. 1a stagione (anziché Caffè&Playlist)

08:30 TG2

19:00 Telefilm F.B.I.: “Un dolore” e “Sotto pressione” (anziché gli episodi previsti)

21:20 Serie TV Delitti in Paradiso: “La posta del cuore” (anziché “Lo zio Mervin”)

22:30 Serie TV Oltre il Paradiso: “Il grande giorno” (anziché “Il fantasma del giardino”)

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
domani rai variazioni programmi
Vedi anche
Due ebrei accoltellati a Londra, il momento in cui l'aggressore viene fermato - Video
Flotilla, Tel Aviv: "Circa 175 attivisti ora a bordo nostre navi diretti in Israele, si divertono" - Video
News to go
Italo punta all'Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028
News to go
Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma
Biennale Arte, commissario Ue Cultura Micaleff ringrazia ministro Giuli per posizione chiara su Russia - Video
Milano, il corteo per Sergio Ramelli finisce con i saluti romani - Video
Re Carlo e la battuta a Trump: "Parli inglese grazie a noi" - Video
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza