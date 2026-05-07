Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
09:50 Storie italiane
10:20 Pompei, Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV e Supplica alla Madonna di Pompei
Telecronaca di Ignazio Ingrao e Felicita Pistilli
A cura del Tg1 e Rai Vaticano, in collegamento con Vatican Media
12:30 (anziché 11:55) E' sempre mezzogiorno
21:30 Milleunacover Sanremo (anziché Dalla strada al palco special)
RAI 2
21:20 Telefilm Delitti in Paradiso: “Lo zio Mervin” 1^ Visione Rai (anziché telefilm Ritorno in Paradiso: “Morte in mare”)
22:30 Telefilm Oltre il Paradiso: “Il fantasma nel giardino” 1^ Visione Rai (anziché telefilm Ritorno in Paradiso:
“Il ritorno dei Point Ruin”)
RAI 3
01:30 (anziché 02:05) Appuntamento al cinema
01:35 RaiNews24
(Il programma Movie Mag, previsto alle 01:30, non sarà trasmesso)