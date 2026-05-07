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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
07 maggio 2026 | 19.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

09:50 Storie italiane

10:20 Pompei, Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV e Supplica alla Madonna di Pompei

Telecronaca di Ignazio Ingrao e Felicita Pistilli

A cura del Tg1 e Rai Vaticano, in collegamento con Vatican Media

12:30 (anziché 11:55) E' sempre mezzogiorno

21:30 Milleunacover Sanremo (anziché Dalla strada al palco special)

RAI 2

21:20 Telefilm Delitti in Paradiso: “Lo zio Mervin” 1^ Visione Rai (anziché telefilm Ritorno in Paradiso: “Morte in mare”)

22:30 Telefilm Oltre il Paradiso: “Il fantasma nel giardino” 1^ Visione Rai (anziché telefilm Ritorno in Paradiso:

“Il ritorno dei Point Ruin”)

RAI 3

01:30 (anziché 02:05) Appuntamento al cinema

01:35 RaiNews24

(Il programma Movie Mag, previsto alle 01:30, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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