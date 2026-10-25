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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
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25 ottobre 2026 | 10.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

01:45 (anziché 01:25) Che tempo fa

01:50 Sottovoce e dintorni Cinematografo Speciale Festa del Cinema di Roma

02:50 Provaci ancora prof! 7: “Errori a catena” (anziché l’episodio previsto)

04:25 RaiNews24

RAI 2

21:00 TG2 Post

21:20 Film Si accettano miracoli. Regia di Alessandro Siani. Con Alessandro Siani, Fabio De

Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu (anziché “Formidabile!”)

23:20 (anziché 23:50) Il Processo del Lunedì

00:55 Occhi blu

- Meteo 2

02:30 Telefilm N.C.I.S. Hawai'i

03:10 Telefilm Rex

03:55 Impazienti

04:00 Piloti

(Il programma Zio Gianni, previsto alle 03:30, non sarà trasmesso)

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
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