Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
01:45 (anziché 01:25) Che tempo fa
01:50 Sottovoce e dintorni Cinematografo Speciale Festa del Cinema di Roma
02:50 Provaci ancora prof! 7: “Errori a catena” (anziché l’episodio previsto)
04:25 RaiNews24
RAI 2
21:00 TG2 Post
21:20 Film Si accettano miracoli. Regia di Alessandro Siani. Con Alessandro Siani, Fabio De
Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu (anziché “Formidabile!”)
23:20 (anziché 23:50) Il Processo del Lunedì
00:55 Occhi blu
- Meteo 2
02:30 Telefilm N.C.I.S. Hawai'i
03:10 Telefilm Rex
03:55 Impazienti
04:00 Piloti
(Il programma Zio Gianni, previsto alle 03:30, non sarà trasmesso)
RAI 3
Nessuna variazione