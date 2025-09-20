circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani
20 settembre 2025 | 07.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

07:05 – 09:15 (anziché 07:05-09:00) Aspettando UnoMattina in famiglia

08.00 TG1

09:00 TG1

09:15 (anziché 09:05) Check Up

10:00 TG 1 L.I.S.

RAI 2

09:20 Argentina – Italia Pallavolo Campionato Mondiale Maschile

11:30 Il Commissario Voss - Silenzio totale (anziché Darrow & Darrow -Testimone di omicidio)

(Il telefilm Le indagini di Hailey Dean-Appuntamento con l'assassino, previsto alle 11:00, non sarà trasmesso)

17:10 Telefilm S.W.A.T. “Ferite aperte” (anziché “L'appostamento”)

01:15 (anziché 02:00) Appuntamento al cinema

01:20 RaiNews24

(Il programma Felicità-La stagione dell'innovazione, previsto alle 01:05, non sarà trasmesso)

RAI 3

Nessuna variazione

