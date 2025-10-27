Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
15:30 (anziché 16:00) Il Paradiso delle Signore 10
16:15 Colosseo. Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace alla presenza di Papa Leone XIV. A cura del TG1 e Rai Vaticano, in collegamento con Vatican Media Telecronaca di Ignazio Ingrao
17:40 Vita in diretta
(La rubrica Che tempo fa, prevista alle 16:50, e l’edizione del TG1 delle 16:55 non andranno in onda)
RAI 2
21:20 Belve
00:20 (anziché 23:45) Il Sabato al 90°
01:05 Radio2 Social Club
Meteo 2
02:15 Appuntamento al cinema
02:20 Film Dafne
03:45 Telefilm Le leggi del cuore
05:15 Zio Gianni
05:30 Piloti
(La rubrica TG Sport Sera delle ore 19:05 e il telefilm Rex previsto alle ore 04:45 non andranno in onda)
RAI 3
Nessuna variazione