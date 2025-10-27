circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

27 ottobre 2025 | 19.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

15:30 (anziché 16:00) Il Paradiso delle Signore 10

16:15 Colosseo. Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace alla presenza di Papa Leone XIV. A cura del TG1 e Rai Vaticano, in collegamento con Vatican Media Telecronaca di Ignazio Ingrao

17:40 Vita in diretta

(La rubrica Che tempo fa, prevista alle 16:50, e l’edizione del TG1 delle 16:55 non andranno in onda)

RAI 2

21:20 Belve

00:20 (anziché 23:45) Il Sabato al 90°

01:05 Radio2 Social Club

Meteo 2

02:15 Appuntamento al cinema

02:20 Film Dafne

03:45 Telefilm Le leggi del cuore

05:15 Zio Gianni

05:30 Piloti

(La rubrica TG Sport Sera delle ore 19:05 e il telefilm Rex previsto alle ore 04:45 non andranno in onda)

RAI 3

Nessuna variazione

