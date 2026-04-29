Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:45 Telefilm Un passo dal cielo 5: “Onora il padre” (anziché “La fuga”)
RAI 2
19:00 Telefilm F.B.I.: “Un conto in sospeso” e ”Adottato” (anziché gli episodi previsti)
RAI 3
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
15:55 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:05 TG3 LIS
16:10 Rai Parlamento Telegiornale
16:15 Aspettando Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)