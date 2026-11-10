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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
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10 novembre 2026 | 19.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

00:15 (anziché 00:50) Film Gli ultimi saranno ultimi

- Meteo 2

02:00 Serie tv Hotel Portofino

02:55 Telefilm Hudson & Rex: “Come tutto ebbe inizio”

03:40 Zio Gianni

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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