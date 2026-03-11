circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

11 marzo 2026 | 19.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

15:00 Ciclismo su Strada. Tirreno – Adriatico. 4a tappa: Tagliacozzo (AQ) - Martinsicuro (TE). Telecronaca Stefano Rizzato. Commento tecnico Stefano Garzelli. Interviste Franco Bortuzzo

15:50 Bellama'

19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “A modo mio” (anziché “Sbigottito”)

19:40 Telefilm 9-1-1: “Aspiranti” (anziché “Prezzi grossi”)

RAI 3

14:50 LEONARDO

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

16:00 TG3 LIS

16:05 Tribune Elettorali - Confronti. In vista del Referendum del 22-23 marzo 2026 sulla legge costituzionale recante:«Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»

16:35 PIAZZA AFFARI

16:45 Rai Parlamento Telegiornale

16:50 Aspettando Geo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
