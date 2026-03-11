Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
15:00 Ciclismo su Strada. Tirreno – Adriatico. 4a tappa: Tagliacozzo (AQ) - Martinsicuro (TE). Telecronaca Stefano Rizzato. Commento tecnico Stefano Garzelli. Interviste Franco Bortuzzo
15:50 Bellama'
19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “A modo mio” (anziché “Sbigottito”)
19:40 Telefilm 9-1-1: “Aspiranti” (anziché “Prezzi grossi”)
RAI 3
14:50 LEONARDO
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
16:00 TG3 LIS
16:05 Tribune Elettorali - Confronti. In vista del Referendum del 22-23 marzo 2026 sulla legge costituzionale recante:«Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»
16:35 PIAZZA AFFARI
16:45 Rai Parlamento Telegiornale
16:50 Aspettando Geo