Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:55 Telefilm Un passo dal cielo 5: “Fantasmi del passato” (anziché l’episodio previsto)
RAI 2
19:40 Telefilm F.B.I.: “Fuoco e pioggia” (anziché l’episodio previsto)
23:45 Linea di confine Jeffrey & Friends (anziché Vite sulla linea di confine Diego Armando Maradona)
05:40 Impazienti
(il programma Zio Gianni, previsto alle 05:45, non sarà trasmesso)
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)