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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
28 aprile 2026 | 19.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

02:55 Telefilm Un passo dal cielo 5: “Fantasmi del passato” (anziché l’episodio previsto)

RAI 2

19:40 Telefilm F.B.I.: “Fuoco e pioggia” (anziché l’episodio previsto)

23:45 Linea di confine Jeffrey & Friends (anziché Vite sulla linea di confine Diego Armando Maradona)

05:40 Impazienti

(il programma Zio Gianni, previsto alle 05:45, non sarà trasmesso)

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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