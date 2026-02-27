circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

27 febbraio 2026 | 19.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

07:45 Punti di Vista

08:25 DopoFestival 2026

(Il programma Il meglio di Radio2 Social Club – Sanremo, previsto alle 08:15, non sarà trasmesso)

--

20.30 TG2

21:00 F.B.I. International (anziché TG2 Post)

21:45 (anziché 22:05) F.B.I.: “Attacco imminente” e “Responsabilità”

23:15 Il Sabato al 90°

00:10 La Serie B al 90°

00:20 TG2 - Storie. I racconti della settimana

01:15 TG2 Mizar

01:35 TG2 Cinematinee'

01:40 TG2 Achab Libri

01:45 TG2 – Dossier

02:35 Appuntamento al cinema

02:40 RaiNews24

RAI 3

Nessuna variazione

