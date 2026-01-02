circle x black
Renato Zanella è il nuovo Direttore del Balletto del Teatro San Carlo di Napoli

Dal Balletto dell’Opera di Vienna alla Fondazione Arena di Verona, il danzatore, coreografo e direttore artistico vanta una carriera artistica di assoluto rilievo

Renato Zanella
02 gennaio 2026 | 17.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Renato Zanella è il nuovo Direttore del Balletto della Fondazione Teatro di San Carlo. Con questa nomina - si legge in una nota - la Fondazione rafforza il ruolo centrale del Balletto all’interno della propria programmazione, nel segno della continuità con la grande tradizione del Teatro e di una rinnovata visione internazionale, affidando a Renato Zanella la guida di un percorso artistico orientato alla qualità, alla crescita del Corpo di Ballo e all’ampliamento dei pubblici.

Nato a Verona e formatosi al Centre de Danse International Rosella Hightower di Cannes, Renato Zanella vanta una carriera artistica di assoluto rilievo come danzatore, coreografo e direttore artistico. Nel corso di oltre quarant’anni di attività ha ricoperto incarichi di vertice presso importanti istituzioni europee, tra cui il Balletto dell’Opera di Stato di Vienna, il Balletto di Stoccarda, l’Opera Nazionale Greca di Atene, l’Opera Nazionale Rumena di Bucarest, la Fondazione Arena di Verona e, più recentemente, il Balletto Nazionale Sloveno di Lubiana, da lui diretto fino al 2025. Autore di oltre 200 coreografie e produzioni per balletto, opera e grandi eventi, Zanella ha firmato creazioni e allestimenti presentati nei principali teatri internazionali, tra cui il Teatro alla Scala, la Royal Opera House di Londra, la Deutsche Oper Berlin, il Teatro Mariinskij, l’Opera di Zurigo e il Teatro dell’Opera di Roma.

Il suo percorso artistico si distingue per una profonda conoscenza del grande repertorio classico e novecentesco, affiancata a una costante apertura verso il linguaggio contemporaneo. Accanto alla produzione artistica, Renato Zanella ha sempre dedicato particolare attenzione alla formazione delle nuove generazioni, allo sviluppo delle scuole di ballo e a progetti educativi e di integrazione sociale, promuovendo una visione della danza come strumento culturale, educativo e inclusivo.

