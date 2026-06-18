Roma, Zoe Saldaña stasera a Piazza San Cosimato per 'Emilia Pérez'

L’attrice premio Oscar Zoe Saldaña sorpresa al Cinema Troisi con la partecipazione al Q&A che segue la proiezione di Emilia Pérez questa sera a Piazza San Cosimato. Saldaña raggiungerà sul palco il regista Jacques Audiard, autore del film che ha conquistato pubblico e critica a livello internazionale, e il regista Enrico Maria Artale, che ha diretto la serie Il Profeta, adattamento televisivo dell’omonimo lungometraggio di Audiard. L’annuncio è stato dato dal Piccolo America pochi minuti prima dell’evento, offrendo al pubblico romano un’occasione unica per incontrare una delle protagoniste più amate del cinema contemporaneo e approfondire, insieme agli autori, i temi e il percorso creativo di Emilia Pérez e delle opere che hanno segnato la carriera di Jacques Audiard.

L’incontro si svolgerà questa sera a Piazza San Cosimato nell’ambito della programmazione estiva dedicata al grande cinema e al dialogo con i protagonisti del panorama audiovisivo internazionale.