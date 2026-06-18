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Roma, Zoe Saldaña stasera a Piazza San Cosimato per 'Emilia Pérez'

L’attrice premio Oscar Zoe Saldaña sorpresa al Cinema Troisi con la partecipazione al Q&A che segue la proiezione di Emilia Pérez

Roma, Zoe Saldaña stasera a Piazza San Cosimato per 'Emilia Pérez'
18 giugno 2026 | 21.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’attrice premio Oscar Zoe Saldaña sorpresa al Cinema Troisi con la partecipazione al Q&A che segue la proiezione di Emilia Pérez questa sera a Piazza San Cosimato. Saldaña raggiungerà sul palco il regista Jacques Audiard, autore del film che ha conquistato pubblico e critica a livello internazionale, e il regista Enrico Maria Artale, che ha diretto la serie Il Profeta, adattamento televisivo dell’omonimo lungometraggio di Audiard. L’annuncio è stato dato dal Piccolo America pochi minuti prima dell’evento, offrendo al pubblico romano un’occasione unica per incontrare una delle protagoniste più amate del cinema contemporaneo e approfondire, insieme agli autori, i temi e il percorso creativo di Emilia Pérez e delle opere che hanno segnato la carriera di Jacques Audiard.

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L’incontro si svolgerà questa sera a Piazza San Cosimato nell’ambito della programmazione estiva dedicata al grande cinema e al dialogo con i protagonisti del panorama audiovisivo internazionale.

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