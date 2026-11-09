Tre generazioni della coreografia contemporanea europea, tre differenti visioni del corpo e del movimento, un unico grande dialogo tra danza e musica. La quarantunesima edizione del Romaeuropa Festival avvia la sua ultima settimana in dialogo con il Teatro dell’Opera di Roma per presentare Opera Ballet Vlaanderen, una delle più prestigiose compagnie europee, protagonista di un trittico coreografico in prima nazionale, il 10 e 11 novembre al Teatro Costanzi. Presentata con il sostegno di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels e Flanders State of the Arts, la serata si compone di tre opere firmate da Jan Martens, Anne Teresa De Keersmaeker e Christos Papadopoulos, autori che, attraverso linguaggi e sensibilità differenti, indagano il rapporto tra corpo, ritmo, spazio e composizione musicale. Un programma che attraversa quasi quattro secoli di storia della musica, dal Novecento di Stephen Montague all'Ottocento di Beethoven, fino al contrappunto barocco di Johann Sebastian Bach, mettendo in relazione il patrimonio della danza fiamminga con alcune delle più interessanti esperienze della coreografia internazionale. Ad aprire la serata è 'On Speed' di Jan Martens, coreografo belga più volte ospite del Romaeuropa Festival, che rimodella per Opera Ballet Vlaanderen una creazione nata nel 2021. Costruita sulla composizione Phrygian Tucket (1994) di Stephen Montague, nell'esecuzione della clavicembalista polacca Elisabeth Chojnacka, la coreografia si sviluppa come una sfida tra il corpo e la musica, una corsa in continua accelerazione che mette alla prova resistenza, precisione e capacità di controllo dell'interprete.

Attraverso una scrittura fisica serrata e reiterata, il movimento si trasforma in un esercizio di energia e tensione, dove la ripetizione diventa motore di una progressiva intensificazione fino a sfiorare la saturazione e la perdita di controllo. La serata prosegue con 'Grosse Fuge / Beethoven', una delle creazioni emblematiche di Anne Teresa De Keersmaeker, figura centrale della danza europea e fondatrice della compagnia Rosas. Realizzata nel 1992 per la produzione Ert e successivamente entrata nel repertorio di Opera Ballet Vlaanderen, la coreografia prende le mosse dalla monumentale Grande Fuga in Si bemolle maggiore op. 133 di Ludwig van Beethoven, traducendone la complessità musicale in una costruzione coreografica rigorosa e vibrante. Otto danzatori si confrontano con la struttura contrappuntistica della partitura, trasformando le linee musicali in traiettorie, geometrie e relazioni tra i corpi. Il risultato è una composizione di grande energia fisica, nella quale la precisione del gesto e la continua tensione tra individualità e insieme restituiscono visivamente la complessità della scrittura beethoveniana. A chiudere il trittico è 'Opus', tra le prime creazioni del coreografo greco Christos Papadopoulos, presentata in una nuova versione per dodici danzatori della compagnia fiamminga. Ispirato a Die Kunst der Fuge di Johann Sebastian Bach, il lavoro esplora le possibilità del movimento attraverso una ricerca di precisione quasi microscopica.

La partitura, rielaborata musicalmente da Kornilios Selamsis, viene scomposta nei suoi elementi minimi per essere progressivamente ricostruita attraverso il corpo dei danzatori. Gesti impercettibili, oscillazioni, variazioni ritmiche e minime modificazioni del movimento diventano materia di una composizione collettiva, in cui ogni interprete sembra trasformarsi in uno strumento musicale. Il corpo si fa così una sorta di partitura visiva, capace di rendere percepibili le strutture e le relazioni interne alla musica, invitando lo spettatore a un'esperienza di ascolto che passa anche attraverso lo sguardo. Istituzione belga nata dall'incontro tra Opera Vlaanderen e Ballet Vlaanderen, Opera Balleth Vlaanderen, dal 2014 sviluppa un progetto artistico che mette in dialogo opera, balletto e danza contemporanea. Sotto la direzione artistica generale di Jan Vandenhouwe, l'istituzione persegue una linea di ricerca fondata sulla flessibilità stilistica, sulla trasmissione del patrimonio coreografico fiammingo alle nuove generazioni e sull'apertura ai linguaggi internazionali. La compagnia si distingue inoltre per un'organizzazione collettiva e priva di gerarchie tra i danzatori, valorizzando la collaborazione e la ricerca condivisa come elementi centrali del proprio processo creativo.