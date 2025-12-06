circle x black
Rossella Brescia a Verissimo: "Papà è andato via in silenzio, l'Alzheimer gli ha tolto tutto"

La ballerina ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Rossella Brescia - fotogramma/ipa
06 dicembre 2025 | 17.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mi manca poterlo abbracciare". Rossella Brescia commossa a Verissimo ricorda il padre, morto pochi mesi fa a causa di una lunga battaglia contro l'Alzheimer. La ballerina e attrice, ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin, ha ricordato il difficile momento che ha vissuto in famiglia negli ultimi mesi: "È stata un'estate difficile. Ho perso un pezzo della mia famiglia. Papà è andato via mesi fa, ma con lui sono andate via anche le mie zie. Si sono presi per mano e ci hanno salutato".

Il padre di Rossella Brescia è andato via in silenzio, quasi in punta di piedi: "Ricordo il giorno in cui è morto papà, lo porterò sempre con me, nei miei ricordi, paradossalmente anche quelli belli. Siamo stati attorno a lui, abbiamo deciso di togliere le flebo che non avevano più effetto e abbiamo deciso di tenergli la mano dalla mattina fino a quando la sera è andato via, non ce ne siamo nemmeno accorti".

La ballerina ha ricordato poi il rapporto con il papà e ha confessato il suo grande rimpianto: "Non sono riuscita a dirgli molte cose. Mi manca poterlo abbracciare, non saprà mai quanto gli volevo bene". Il padre soffriva di Alzheimer: "Per lunghi 10 anni. La malattia ti toglie la dignità, ti toglie tutte la tua vita", ha detto Brescia.

