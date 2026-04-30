RTL 102.5 in diretta dagli Internazionali BNL d’Italia: radio, ospiti e retroscena dal Foro Italico

C’è un modo per vivere gli Internazionali BNL d’Italia anche fuori dal campo: ascoltarli.

Nel 2026 questo racconto passa ancora una volta da RTL 102.5, radio ufficiale del torneo in programma al Foro Italico di Roma dal 27 aprile al 17 maggio. Una collaborazione ormai consolidata, che si rinnova con una presenza ancora più capillare all’interno dell’evento.

Dirette dal Foro Italico

Dal 4 al 17 maggio, RTL 102.5 insieme a Radio Zeta e Radiofreccia trasmetterà in diretta dal cuore del torneo.

Programmi, collegamenti e finestre live accompagneranno le giornate di gara, con interviste esclusive, ospiti e contenuti dietro le quinte. L’obiettivo è raccontare non solo il tennis giocato, ma anche l’atmosfera che si respira al Foro Italico, tra pubblico, protagonisti e addetti ai lavori.

Contest e aggiornamenti in tempo reale

Non solo racconto: RTL 102.5 coinvolgerà anche il pubblico. Durante il torneo saranno messi in palio biglietti per assistere alle partite, mentre sulla piattaforma RTL 102.5 Play – nella sezione “Special & Contest” – saranno disponibili iniziative dedicate agli ascoltatori.

A completare la copertura, il Giornale Orario diretto da Ivana Faccioli garantirà aggiornamenti costanti su risultati, partite e performance degli atleti, mantenendo un filo diretto continuo con il torneo.

IL PALINSESTO

Dal lunedì al venerdì

RTL 102.5

9:00 – 11:00 – “La Famiglia giù al Nord” con Emanuele Carocci dal Foro Italico

Radio Zeta

11:00 – 13:00 – “Destinazione Zeta” con Mario Vai dal Foro Italico

13:00 – 15:00 – “Zetagram” con Cianna e Carolina Russi Pettinelli

Radiofreccia

15:00 – 17:00 – “Electric Ladyland” con Lau in collegamento dal Foro Italico

RTL 102.5

17:00 – 19:00 – “Password” con Cianna dal Foro Italico

19:00 – 21:00 – “Protagonisti” con Francesco Fredella dal Foro Italico

Sabato e domenica

Radio Zeta

13:00 – 15:00 – “Zetagram” con Olivia Bernabei dal Foro Italico

RTL 102.5

11:00 – 13:00 – “W l’Italia – No Problem” con Charlie Gnocchi, Carlo Elli e Carolina Rey dal Foro Italico

15:00 – 17:00 – “Mai visto alla radio” con Tommaso Angelini dal Foro Italico

17:00 – 18:00 – “Pop around the clock” con La Mario dal Foro Italico

19:00 – 21:00 – “Shaker” con Francesco Fredella dal Foro Italico