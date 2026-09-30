RTL 102.5 punta sull’approfondimento: tornano Giletti, Severgnini e L’Indignato speciale

RTL 102.5 rafforza gli appuntamenti dedicati all’attualità e all’approfondimento con il ritorno di Massimo Giletti, Beppe Severgnini e de “L’Indignato speciale”. Massimo Giletti torna in diretta ai microfoni dell’emittente con “Giletti 102.5”, ogni venerdì dalle 8 alle 9, insieme a Barbara Sala e Luigi Santarelli. Al centro della trasmissione i principali fatti della settimana, con il consueto filo diretto con gli ascoltatori.

Il sabato, sempre alle 8, torna invece “Severgnini alle 8”, con Beppe Severgnini e Barbara Sala. Ogni puntata sarà accompagnata da una playlist musicale scelta dal giornalista e costruita intorno al filo conduttore della trasmissione. Dopo la pausa estiva riparte anche “L’Indignato speciale”, lo storico programma di approfondimento sui temi di attualità curato dalla redazione giornalistica di RTL 102.5, diretta da Ivana Faccioli. In studio Andrea Pamparana, Davide Giacalone, Enrico Galletti e Barbara Sala, ogni domenica dalle 9 alle 11.

Tutti i programmi del Gruppo RTL 102.5 possono essere seguiti anche attraverso RTL 102.5 Play, la piattaforma che raccoglie contenuti audio e video dell’emittente. Sui canali social vengono inoltre pubblicati reel, estratti delle puntate e altri contenuti legati alle trasmissioni.