Per Sanremo 2024 circolano nomi sempre più altisonanti nell'immancabile toto-Big. Ora è la volta di Jovanotti. Lorenzo Cherubini, amico di Amadeus dai tempi di Radio Deejay come d'altronde Fiorello, ha già fatto capolino nel Festival 2022, quando, dopo aver scritto e composto il brano 'Apri tutte le porte', presentato in gara da Gianni Morandi, durante la serata delle cover, ha partecipato in coppia con il cantante di Monghidoro presentando un medley di alcuni fra i loro più grandi successi e vincendo il trofeo della serata dei duetti.

Jovanotti torna in gara?

Ma ora - a quanto apprende l'Adnkronos - gira insistentemente la voce che Amadeus potrebbe riuscire a convincere, per quello che al momento viene narrato come l'ultimo festival della sua gestione, Lorenzo Jovanotti Cherubini a tornare in gara, a 35 anni dalla sua unica partecipazione nel 1989 con il brano 'Vasco'. Anche se bisognerà eventualmente fare i conti con la riabilitazione che Jovanotti sta affrontando dopo il brutto incidente in bicicletta di questa estate a Santo Domingo. Ma già che giri una simile voce è la conferma che Sanremo 2024, dopo i risultati in termini di vendite e visibilità delle precedenti 4 edizioni firmate da Amadeus, è quanto mai desiderato dagli artisti.

Negramaro, Subsonica, The Kolors: i rumors

Un altro grande ritorno in gara, che si ipotizza, è quello dei Negramaro. La band salentina potrebbe non essere il solo gruppo in gara, dal momento che si vocifera della possibile presenza dei The Kolors e dei Subsonica. La girandola di nomi coinvolge diversi nomi di spicco e anche diversi debutti festivalieri, compreso quello di Alessandra Amoroso. Nella quota 'hype' potrebbero esserci, oltre ai The Kolors, altri grandi protagonisti dell'estate e delle classifiche, come Angelina Mango, Annalisa, Geolier e Tedua.

I nomi che circolano, con 26 artisti in gara dal 6 al 10 febbraio, sono naturalmente molti di più. Tra chi ha mandato un brano ad Amadeus ci sarebbero anche Biagio Antonacci, Max Gazzè, Arisa, Rocco Hunt, Sangiovanni, Fred De Palma, Irama, Benjamin Mascolo e Nek & Renga. Per la quota seniores, sarebbe in arrivo per le cuffiette di Amadeus anche un nuovo brano di Al Bano, che da anni tenta di tornare in gara al festival. Le indiscrezioni di ogni tipo corrono ma la strada è ancora lunga.

I Giovani e le scelte di Amadeus

Il 19 ottobre si sono chiuse le iscrizioni per Sanremo Giovani, che hanno proposto due brani, uno per la gara dei Giovani, e un altro, in caso di podio, per la partecipazione al festival 2024. Dei 26 artisti che saliranno sul palco a febbraio, 3 saranno infatti i primi classificati di Sanremo Giovani. Dal 19 ottobre, dunque, Amadeus, con l'ausilio della sua commissione musicale, ha cominciato a selezionare i Giovani che approderanno, dopo una prima scrematura, alle audizioni live (almeno 30 secondo quanto suggerisce il regolamento) e poi ne sceglierà 8 che, sommati ai 4 selezionati dal concorso Area Sanremo, diventeranno i 12 concorrenti che si sfideranno nella finale di Sanremo Giovani, fissata per il 13 dicembre in prima serata su Rai1.

Per allora Amadeus avrà mandato l'invito anche ai 23 Big, che - recita il regolamento - "potranno essere resi noti sin dal giorno 1° dicembre 2023 attraverso comunicazione ai media". Intanto cominciano a circolare anche altre indiscrezioni sulla complessa macchina festivaliera, come il trasloco del 'Glass' di 'Viva Rai2' a Sanremo, per le dirette post festival che Fiorello ha già assicurato da remoto l'anno scorso, collegandosi a tarda notte da Via Asiago. Quest'anno, inoltre, lo showman siciliano ha promesso di tornare sul palco dell'Ariston, almeno nella serata finale, per andarsi a riprendere l'amico, con cui ha condiviso fin dall'inizio l'avventura festivaliera.