Sanremo 2026, gelo tra Achille Lauro e Fedez? Il mistero della scaletta

Un cambio nella scaletta ha alimentato le voci di una ruggine tra i due non superata

Achille Lauro e Fedez - fotogramma/ipa
26 febbraio 2026 | 11.48
Redazione Adnkronos
Cambio di scaletta 'sospetto' al Festival di Sanremo 2026. Nel corso della seconda serata di ieri, mercoledì 25 febbraio, Achille Lauro, in veste di co-conduttore, avrebbe dovuto presentare l'esibizione di Fedez e Masini sul palco dell'Ariston. Almeno questo prevedeva la scaletta che circolava tra gli addetti ai lavori.

Tuttavia, al momento dell'ingresso della coppia per cantare 'Male necessario', Lauro non era al suo posto. E al fianco di Conti c'era Laura Pausini. Un cambiamento che ha alimentato le voci sul fatto che i due abbiano voluto evitare l'incontro, dopo le ruggini sentimentali che li hanno riguardati nel recente passato, in concomitanza con l’ufficializzazione della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni.

 

