"La più pazza delle mie avventure professionali". Così Laura Pausini racconta il suo ruolo al Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio. La cantante affiancherà Carlo Conti, tornando sul palco dell'Ariston per la prima volta in veste di co-conduttrice.

"Il festival della musica italiana è stato il mio battesimo a soli 18 anni e quest’anno tornerò lì per la prima volta come conduttrice grazie alla generosità di Carlo Conti, alla Rai, alle parole di Pippo Baudo lo scorso marzo e un po’ anche alla fiducia in me stessa dopo 33 anni che imparo questo meraviglioso e strano mestiere", scrive la cantante.

Per Pausini questo è un anno speciale. Oltre all'impegno sanremese, è attesa da un lungo tour e ha appena pubblicato 'Io Canto 2', progetto dedicato alla musica italiana. "Conosco il Festival da quando sono nata, conosco tutte le canzoni, i presentatori, le scenografie… e so quante parole lo raccontano ogni volta, parole che anche io vedrò scritte accanto al mio nome: bella e brutta, simpatica e antipatica, capace e incapace, sarò troppo e troppo poco, saró giusta e sbagliata, sarò anche tante cose buone e tante false".

Pausini dimostra consapevolezza rispetto all'esposizione mediatica che l'attende: "Lo so, ma lo so dal primo giorno che faccio la cantante, da quando ancora non esistevano i social e da quando non facevano notizia solo le critiche negative perché portano più curiosità e quindi più click. So soprattutto chi sono le persone che mi seguono, so quanto bene mi vogliono, so la fiducia che hanno in me, so che mi supportano anche se non stanno ore sui social e lo so perché li vedo ai miei concerti da più di 30 anni con gli occhi nei miei, la voce con la mia".

Un impegno che sente come una responsabilità: "Cercherò di fare tutto il possibile per non deludere prima di tutto loro. E poi la mia famiglia, i miei amici e me stessa. Ho studiato, mi sono preparata e anche se sono molto emotiva, so che sono pronta a perdonarmi anche gli errori. E ci è voluto molto per impararlo. Per questo con molta umiltà spero di meritarmi questo ruolo e non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico della mia Vita. Ciò che si fa con sincero amore non può essere mai rimpianto".

E conclude: "Ci auguro un festival di emozioni e di divertimento ma soprattutto di tanta musica nuova che presto farà parte del nostro futuro. In bocca al lupo a tutti".