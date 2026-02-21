"La promessa è una cosa seria, è uno stile di vita. Promettere vuol dire tuffarsi e impegnarsi nel futuro". Con questa filosofia, Sal Da Vinci si prepara a tornare in gara al Festival di Sanremo, a 17 anni dalla sua ultima partecipazione, con il brano 'Per sempre sì'. Ospite del vodcast Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube, l'artista partenopeo racconta l'emozione di questo ritorno e il messaggio profondo della sua canzone, una celebrazione dell'amore come scelta coraggiosa e progetto di vita, in un'epoca segnata dall'incertezza.

Dopo 17 anni torni in gara a Sanremo. L'anno scorso sei stato ospite duettando con i The Kolors, ma quest'anno è diverso. Che emozione provi?

"È un'emozione grande, una gioia immensa. Per chi fa musica come me, partecipa a una festa popolare così ambita è qualcosa di magico. Sarà una settimana incredibile, siamo già nel pieno del clima sanremese e non vediamo l'ora di salire sul palco e cantare".

Il tuo brano, "Per sempre sì", è una promessa forte, quasi controcorrente in un'epoca di incertezze.

"Dietro questa canzone c'è un messaggio preciso: la promessa è una cosa seria, uno stile di vita. Promettere significa impegnarsi nel futuro, non solo pensando all'altra metà nel "giorno più bello", ma anche progettando la propria vita. Certo, la canzone racconta una bella storia d'amore, di due persone che si promettono amore eterno. Non un amore tormentato, ma un amore bello. Ci innamoriamo tutti allo stesso modo, spinti da una luce più grande di noi, da un'esigenza fortissima di stare insieme, di condividere e comprendere".

Rispetto a quando hai detto tu quel "sì", oggi pensi sia più difficile promettere?

“"No, ma c'è bisogno di coraggio e di impegno. Promettere non è una passeggiata. C'è gente che promette e alla prima tempesta abbandona, non apre l'ombrello. Un rapporto duraturo, invece, trova la forza proprio nella risalita. Spesso sento frasi come: "Lo conosco da due mesi, ma lo amo". A me fa sorridere. Amare una persona richiede tempo. L'amore è un mestiere che va frequentato, è impegnativo. L'infatuazione e la passione sono un'altra cosa, che a volte si confonde. A me piace parlare di queste cose, perché l'amore ti fa crescere, è una cosa seria".

Nella serata delle cover canterai "Cinque giorni" con Michele Zarrillo. Come mai questa scelta?

"Io e Michele siamo molto amici e ci eravamo promessi di cantare insieme un giorno. "Cinque giorni" è un brano che, dopo 32 anni, ci spalanca ancora il cuore. È bellissimo quando le canzoni diventano evergreen e ritornano. Michele ha una voce straordinaria e un'anima bellissima. Stravolgere un pezzo così iconico sarebbe un sacrilegio, quindi ne rispetteremo l'anima, tenendo la testa nella modernità e il cuore nel passato. Perché la mente ti spiega cos'è la vita, ma è con il cuore che vale la pena di viverla".

Sanremo porta anche le pagelle dei giornalisti. Come le vivi?

"A scuola ero una mezza frana, ma mi salvavo ascoltando molto. Non ho mai aperto un libro, ascoltavo l'insegnante e mi facevo trovare pronto. Uso questo metodo ancora oggi. Comunque, mi aspettavo il peggio! Le pagelle sono come la scuola, ma il voto più importante è quello del pubblico, è l'ascolto della gente che fa la differenza".

A proposito di critica, pensi ci sia un pregiudizio nei tuoi confronti? Spesso viene usata l'etichetta "neomelodico".

"Io non parto mai dall'idea del pregiudizio. Sull'etichetta "neomelodico", dipende dal significato. Se significa "nuova melodia", allora è lusinghiero. Se è un nuovo genere passionale, carnale, allora musicale mi sento un portavoce. Se, invece, serve per ghettizzare, per definire una musica di Serie B, allora non ci sto. Non esiste musica di Serie B, come non esistono esseri umani di Serie B. Quando ho scritto e duettato con Ornella Vanoni, Renato Zero o Gaetano Curreri, loro sono diventati neomelodici? Se l'etichetta serve a ghettizzare, allora mi scivola addosso. La mia musica non può piacere a tutti, ma una cosa è il gusto, un'altra è criminalizzare o bullizzare. Noi, stampa compresa, abbiamo una grande responsabilità".

Cosa pensi delle polemiche legate al cast del Festival e anche quelle relative al ritiro di Andrea Pucci?

"Stiamo parlando del Festival della Canzone Italiana, non degli artisti italiani. Carlo Conti ha fatto una scelta in base alle canzoni, e sarà il pubblico a decidere. Per quanto riguarda Pucci, mi è dispiaciuto. Si è sentito attaccato come essere umano. Lui fa satira, non fa il politico. Mi dispiace perché significa attaccare il mondo dell'arte, censurare la parola. Io sono per la libertà di parola per tutti, purché si resti nel rispetto".

Se dovessi vincere Sanremo, andresti all'Eurovision, considerando il clima politico attuale?

"La musica trasmette unione e pace, è aggregazione. Io non mi vedo come vincitore, per me è già una gioia immensa partecipare. Ma se dovesse capitare, certo che andrei. Perché non dovrei rappresentare il mio Paese e portare un messaggio di leggerezza e felicità? È una festa della musica. Se c'è un invitato che non vuoi vedere, tu partecipi comunque per la festa e per chi ti ha invitato. Questa è la mia idea, senza condannare chi la pensa diversamente".

Dopo il Festival cosa ti aspetta?

"Ci sarà un album, di cui annunceremo presto la data, e poi un tour estivo. A fine estate, il 25 e 26 settembre, ci saranno due concerti speciali all'Arena Flegrea di Napoli per festeggiare il cinquantesimo anniversario dalla prima volta che sono salito su un palco".

Cinquant'anni di carriera. Ti emoziona questo traguardo?

"Più che emozionarmi, mi mette paura. È passato tanto tempo, è il giro di boa. Ma il tempo esterno non lo contiamo, perché dentro di noi cammina un altro tempo. L'involucro fuori è stato scalfito, ma dentro sento ancora la stessa passione, la stessa voglia di innamorarmi delle melodie e di guardare negli occhi la mia gente".

Ci saranno collaborazioni nel nuovo album?

"Per ora posso confermare il duetto con Michele Zarrillo. Per il resto... aspettate. Giuro che lo farò sapere". (di Loredana Errico)