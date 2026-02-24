circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo 2026, TonyPitony è già il re: show e bagno di folla prima del via - Video

24 febbraio 2026 | 10.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sanremo 2026 non è ancora ufficialmente iniziato, ma ha già il suo protagonista indiscusso: TonyPitony. L'artista, tra i più gettonati del web e attesissimo alla kermesse per il duetto con Ditonellapiaga, è stato l'autentico mattatore della serata di ieri, catalizzando l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Il primo bagno di folla si è tenuto al Forte Santa Tecla per l'esclusiva festa del FantaSanremo. L'evento ha registrato un tale afflusso da raggiungere rapidamente i limiti di capienza, lasciando fuori numerosi fan. Al party tanti big in gara, da Francesco Renga a Michele Bravi, da Fedez a Tommaso Paradiso. Accompagnato solo dal suo pianista, TonyPitony si è esibito con alcuni dei suoi successi: ‘Rio de Janeiro’, ‘Donne ricche’, ‘Mi piacciono le nere’, ‘Polietilene’, ‘My way’ e ‘Striscia’.

La serata è poi proseguita a bordo della nave Costa Toscana per l'after party ufficiale. Qui, per la gioia dei presenti, l'artista si è esibito nuovamente, questa volta con la sua band al completo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo sanremo 2026 sanremo 2026 tonypitony tonypitony
Vedi anche
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza