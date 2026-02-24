Sanremo 2026 non è ancora ufficialmente iniziato, ma ha già il suo protagonista indiscusso: TonyPitony. L'artista, tra i più gettonati del web e attesissimo alla kermesse per il duetto con Ditonellapiaga, è stato l'autentico mattatore della serata di ieri, catalizzando l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Il primo bagno di folla si è tenuto al Forte Santa Tecla per l'esclusiva festa del FantaSanremo. L'evento ha registrato un tale afflusso da raggiungere rapidamente i limiti di capienza, lasciando fuori numerosi fan. Al party tanti big in gara, da Francesco Renga a Michele Bravi, da Fedez a Tommaso Paradiso. Accompagnato solo dal suo pianista, TonyPitony si è esibito con alcuni dei suoi successi: ‘Rio de Janeiro’, ‘Donne ricche’, ‘Mi piacciono le nere’, ‘Polietilene’, ‘My way’ e ‘Striscia’.

La serata è poi proseguita a bordo della nave Costa Toscana per l'after party ufficiale. Qui, per la gioia dei presenti, l'artista si è esibito nuovamente, questa volta con la sua band al completo.