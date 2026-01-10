circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, al via lavori scenografia festival: anche quest'anno firma è di Riccardo Bocchini

L'architetto sui social: "Tornare qui fa sempre effetto"'

Sanremo, al via lavori scenografia festival: anche quest'anno firma è di Riccardo Bocchini
10 gennaio 2026 | 16.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono partiti al teatro Ariston i lavori per l'allestimento della scenografia della 76ma edizione del festival di Sanremo. A confermare all'Adnkronos l'entrata nel vivo della macchina organizzativa all'interno del teatro è lo storico proprietario Walter Vacchino che, però, sull'aspetto che avrà il palco più famoso d'Italia tiene ovviamente uno strettissimo riserbo. "Lascerò parlare a tempo debito chi se ne sta occupando", spiega. "Posso però dire che, come ogni anno, il pubblico che accenderà la tv, come sempre alla prima immagine dirà 'Wow'".

Intanto, ciò che si sa è che il palco della kermesse sarà curato anche quest'anno dall'architetto Riccardo Bocchini, che è alla sua quinta volta avendo curato le scene di tutti i festival targati Carlo Conti (quello dell'anno scorso e quelli dal 2015 al 2017). E mentre fuori dall'Ariston compaiono i cartelli 'sale in allestimento per festival della canzone italiana', Bocchini mostra sui social il badge con cui entra all'Ariston, e scrive: "Tornare qui fa sempre effetto. Il montaggio prosegue".

L'edizione del festival di quest'anno si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, ed avrà al suo interno una serie di omaggi ai grandissimi della tv e della musica italiana scomparsi nel 2025 e che hanno contribuito a rendere il festival quello che è: da Pippo Baudo ad Ornella Vanoni, fino al maestro Peppe Vessicchio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo 2026 festival di sanremo 2026 scenografie riccardo bocchini ultime notizie tv
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza