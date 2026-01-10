Sanremo, al via lavori scenografia festival: anche quest'anno firma è di Riccardo Bocchini

Sono partiti al teatro Ariston i lavori per l'allestimento della scenografia della 76ma edizione del festival di Sanremo. A confermare all'Adnkronos l'entrata nel vivo della macchina organizzativa all'interno del teatro è lo storico proprietario Walter Vacchino che, però, sull'aspetto che avrà il palco più famoso d'Italia tiene ovviamente uno strettissimo riserbo. "Lascerò parlare a tempo debito chi se ne sta occupando", spiega. "Posso però dire che, come ogni anno, il pubblico che accenderà la tv, come sempre alla prima immagine dirà 'Wow'".

Intanto, ciò che si sa è che il palco della kermesse sarà curato anche quest'anno dall'architetto Riccardo Bocchini, che è alla sua quinta volta avendo curato le scene di tutti i festival targati Carlo Conti (quello dell'anno scorso e quelli dal 2015 al 2017). E mentre fuori dall'Ariston compaiono i cartelli 'sale in allestimento per festival della canzone italiana', Bocchini mostra sui social il badge con cui entra all'Ariston, e scrive: "Tornare qui fa sempre effetto. Il montaggio prosegue".

L'edizione del festival di quest'anno si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, ed avrà al suo interno una serie di omaggi ai grandissimi della tv e della musica italiana scomparsi nel 2025 e che hanno contribuito a rendere il festival quello che è: da Pippo Baudo ad Ornella Vanoni, fino al maestro Peppe Vessicchio.