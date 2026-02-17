circle x black
Sanremo, Fiorello: 'Fedez e Masini vinceranno il Festival, lo so già"

Lo showman nella nuova puntata de 'La Pennicanza' dice la sua a una settimana dal via, ironizza sul ritorno di 'Canzonissima' con il presidente Mattarella e scherza sull'attualità

"Io so già come andrà a finire. Vinceranno Fedez e Masini. Ditonellapiaga al secondo posto e Serena Brancale al terzo. Se succede, qua ci arrestano tutti. Ma io...'ho le prove'", scherza Fiorello imitando Fabrizio Corona, durante il nuovo appuntamento de 'La Pennicanza' che tra pochi giorni si trasformerà in 'La Sanremanza' in occasione del Festival di Sanremo. Non mancano aggiornamenti sui possibili ospiti: "Leggo che nella serata finale ci saranno Panariello e Pieraccioni, ma Carlo, allora sei davvero un bugiardo. Ci avevi detto di no...", commenta con ironia lo showman, ricordando la videochiamata con il conduttore e direttore artistico della kermesse di qualche giorno fa.

Si passa a 'Sanremo Story' e al ricordo dell'esibizione del 1984 dei Queen: "Ho fatto nove volte Sanremo e ogni e ogni volta che salgo su quel palco penso 'qui ci ha camminato Freddie'", racconta Fiorello. La trasmissione viene poi interrotta da un 'annuncio' a sorpresa al 'Tg1' di Carlo Conti: "Per la prima volta nella storia del Festival il vincitore assoluto sarà annunciato nell’ultima serata, quella di sabato. Stravolgere il regolamento è un rischio, ma me ne prendo la responsabilità: per la suspense e gli ascolti, questo e altro". Ma le gag sanremesi non finiscono qui: "Sono usciti i testi delle canzoni e noi abbiamo preso quello di Elettra Lamborghini. Con il suo testo abbiamo generato una canzone con l'Ia e ve la facciamo ascoltare", dice Fiorello prima di mandare in onda un brano 'artificiale'.

Un'occhiata ai palinsesti tv: "Sta per tornare 'Canzonissima'. Insomma, la tv si rinnova, nuove idee. Se passate dagli studi autorali Rai si vede il fumo che esce. Non finisce qui: torneranno anche 'Stranamore', 'Il Gioco delle Coppie' e 'Ok, il prezzo è giusto' su Mediaset". Puntuale, arriva la telefonata dal Quirinale del finto presidente Mattarella: "Provo una gioia indescrivibile per il ritorno di 'Canzonissima'. Ero un fan della Carrà, passavo ore da ragazzo a guardare il suo ombelico, avevo perfino il poster in camera. Poco più che adolescente mi dilettavo con il 'Tuca Tuca', mi chiamavano l'Enzo Paolo Turchi di Palermo. Siete abituati a vedermi così, ma da giovane osavo anche nel look: mi ossigenai la folta chioma e mi feci crescere il caschetto biondo. Ancora oggi mi diletterei, il tempo passa, certo, ma il tuffo all’indietro mi riesce ancora".

