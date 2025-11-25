circle x black
Cerca nel sito
 

Torna 'L'Esorcista' e stavolta la protagonista è Scarlett Johansson

Mike Flanagan scriverà e dirigerà il film per Universal Pictures e Blumhouse

Scarlett Johansson - Ipa
Scarlett Johansson - Ipa
25 novembre 2025 | 13.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scarlett Johansson sarà la protagonista di una nuova versione de 'L'Esorcista', uno dei film cult del 1973 della storia dell'horror. Un progetto "radicale", scrivono i media internazionali, che punta a discostarsi dalle note della pellicola originale. Ma anche dagli altri remake. L'obiettivo è portare sul grande schermo un racconto moderno e più autoriale, che si allontanerà dagli stereotipi del genere. L'aspetto horror, infatti, non sarà dato soltanto dagli effetti visivi. Ma anche, e soprattutto, dalle crepe interiori dei protagonisti.

A scriverlo e dirigerlo per Universal Pictures e Blumhouse sarà Mike Flanagan: "Scarlett Johansson è un'attrice brillante, le sue interpretazioni sono coinvolgenti e risultano sempre concrete e autentiche, sia nei film di genere che nei blockbuster. Non potrei essere più felice di averla nel cast", ha dichiarato il regista e sceneggiatore alla stampa internazionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
L'Esorcista scarlett johansson scarlett johansson esorcista scarlett johansson esorcista film
Vedi anche
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza